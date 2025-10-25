  1. SPIDER'S WEB
Gryphon bez kompromisów. Słuchałem systemu audio za niemal 2 mln zł

Sala Studio TV2 na PGE Narodowym stała się sceną dla prezentacji, która sprawiła, że nawet najbardziej zahartowani audiofile musieli na moment złapać oddech.

Gryphon Audio Designs Kodo

To tutaj - na Audio Video Show 2025 - duński producent Gryphon Audio Designs zaprezentował swój topowy system, którego sercem są sztandarowe kolumny Kodo - cztery monumentalne wieże, które dosłownie i w przenośni dominują nad przestrzenią, w której się znajdują. System wyceniony na około 1,9 mln zł to nie tylko pokaz możliwości technicznych, ale przede wszystkim manifest filozofii audio bez kompromisów. Gdy cena przestaje być barierą pozostaje tylko jedno pytanie: jak daleko można posunąć granice reprodukcji dźwięku?

Cztery wieże, 38 przetworników i jedna obsesja: perfekcja

Gryphon Kodo

Kolumny Gryphon Kodo to konstrukcja, która z definicji wymyka się wszelkim standardom. Każdy kanał to para wież - jedna dedykowana niskim częstotliwościom, druga odpowiedzialna za resztę pasma - co daje w sumie cztery imponujące obudowy o łącznej wadze przekraczającej 1360 kilogramów. To nie jest sprzęt, który po prostu się kupuje - każda para wymaga 110 godzin ręcznej pracy duńskich rzemieślników, a zakrzywione obudowy przypominają raczej dzieła sztuki niż typowe kolumny głośnikowe.

W sercu każdej wieży niskotonowej znajduje się osiem specjalnie zaprojektowanych 8-calowych przetworników, które napędzane są wbudowanym wzmacniaczem klasy AB o mocy 1000 watów (z zapasem szczytowym sięgającym 4000 watów, czyli 4,5 konia mechanicznego). Ta moc to nie pusta fanfaronada - umożliwia ona schodzenie z częstotliwością aż do 16 Hz, czyli do granic tego, co człowiek jest w stanie fizycznie odczuć. System Active Q Control pozwala na precyzyjne dopasowanie charakterystyki basów do konkretnego pomieszczenia, co w praktyce oznacza, że Kodo potrafi zagrać bezbłędnie zarówno w kameralnym salonie, jak i przestronnej sali koncertowej.

Gryphon Kodo

Wieże wysokotonowe to z kolei symfonia symetrii - cztery 4-calowe przetworniki średniotonowe otaczają centralnie umieszczony wysokotonowy przetwornik AMT (Air Motion Transformer) produkcji niemieckiej, a całość uzupełnia sześć 5,5-calowych głośników średnio-niskotonowych. Taka konfiguracja nie jest przypadkowa. Steen Duelund, który inspirował twórców Gryphona, wierzył w fazowo-koherentne, symetrycznie ułożone układy przetworników, które tworzą idealne źródło punktowe. To właśnie ta filozofia sprawia, że Kodo mimo swoich rozmiarów potrafi zagrać tak precyzyjnie, jakby dźwięk wydobywał się z jednego, wyraźnie określonego miejsca w przestrzeni.

Moc w czystej klasie A - Antileon Revelation

System prezentowany na Audio Video Show 2025 to nie tylko kolumny. Gryphon przygotował kompletną konfigurację, w której każdy element został zaprojektowany bez kompromisów. Za amplifikację odpowiadają najnowsze monobloki Antileon Revelation - czwarta już generacja słynnej linii Antileon, której historia sięga 1995 r.

Antileon Revelation to ewolucja legendarnego DM-100 z 1991 r., który zdefiniował DNA wszystkich późniejszych wzmacniaczy Gryphona: topologia dual-mono, czysta klasa A, wysokoprądowe wyjście i zdolność do napędzenia praktycznie każdej pary kolumn. Obecna wersja Revelation, która swoją światową premierę miała na High End Munich 2025, dostarcza 180 watów na kanał w monofonicznej konfiguracji (przy 8 omach), ale liczby to tylko połowa prawdy. Każdy monoblock waży ponad 90 kilogramów i zawiera 40 wysokoprądowych tranzystorów bipolarnych Toshiba (identycznych jak we flagowym wzmacniaczu Apex), kondensatory o pojemności 670 000 mikrofaradów oraz parę transformatorów toroidalnych o mocy 1500 VA.

Revelation, Commander i Ethos

Praca w czystej klasie A oznacza, że te 180 watów to energia dostępna przez cały czas, bez żadnych kompromisów czy przełączeń. To właśnie dlatego Gryphon nie wchodzi w interakcję z głośnikami - dominuje nad nimi. Reaktancja, spadki impedancji, siła przeciw-elektromotoryczna - wszystko to staje się nieistotne, pozostawiając tylko muzykę: niepokolorowaną, nieskompresowaną i nieskażoną.

Commander i Ethos - reszta orkiestry

Przedwzmacniacz Commander składa się z dwóch obudów: jednej zawierającej część sygnałową (30,5 kg), drugiej z zasilaczem (38 kg). Ta separacja nie jest kaprysem - to gwarancja absolutnej izolacji analogowych obwodów audio od cyfrowych układów sterujących. Stabilizatory napięcia w Commanderze mają około 50 razy niższy poziom szumów niż te zastosowane w poprzedniku - i tak już wybitnej Pandorze. Sygnał przechodzi przez absolutne minimum elementów - dwa tranzystory i pojedynczy opornik - co zapewnia przejrzystość i naturalność, której nie da się uzyskać w bardziej skomplikowanych układach.

Źródłem sygnału w prezentowanym systemie był Gryphon Ethos - odtwarzacz CD połączony z przetwornikiem cyfrowo-analogowym. W erze streamingu i plików hi-res Gryphon celowo stworzył urządzenie, które stawia CD na piedestale. Ethos wykorzystuje mechanizm transportu CD-Pro8 od StreamUnlimited, zaś za konwersję odpowiadają dwa sztandarowe 32-bitowe układy ESS Sabre ES9038PRO pracujące w konfiguracji dual-mono. Każdy kanał dysponuje mocą obliczeniową ośmiu oddzielnych przetworników, co zapewnia ekstremalnie niski poziom szumów i holograficzną scenę dźwiękową. Użytkownik ma do dyspozycji siedem różnych filtrów cyfrowych dla formatu PCM, co pozwala na precyzyjne dostrojenie brzmienia.

Gryphon Kodo

Ethos to nie tylko odtwarzacz CD - przez wejście USB akceptuje sygnały PCM do 32-bit/384 kHz oraz natywnie DSD aż do DSD512, co czyni go w pełni przygotowanym na przyszłość audio w wysokiej rozdzielczości.

Audio Video Show 2025 – święto dla uszu i oczu

Prezentacja systemu Gryphon wpisuje się idealnie w tegoroczną, rekordową edycję Audio Video Show. Wydarzenie, które odbywa się od 24 do 26 października w trzech warszawskich lokalizacjach (PGE Narodowy, Hotel Radisson Blu Sobieski oraz Golden Tulip), plasuje się na drugim miejscu w Europie i trzecim na świecie pod względem wielkości tego typu wydarzeń.

Gryphon Kodo

Tegoroczna edycja to nie tylko okazja do zobaczenia (i usłyszenia) sprzętu wartego miliony złotych. Wystawa oferuje również strefę winyli - największą w Polsce, strefę słuchawek, gdzie można przetestować dziesiątki modeli, oraz liczne prelekcje i seminaria prowadzone przez branżowych ekspertów. Ambasadorem tegorocznej edycji został Andrzej Smolik - producent muzyczny, który jak sam mówi, szuka małego sprzętu, który zaskoczy wielkim dźwiękiem, choć w przypadku Gryphona Kodo definicja małego zdecydowanie nie ma zastosowania.

Dla odwiedzających targów prezentacja duńskiego systemu w sali Studio TV2 to szansa, której nie można przegapić. To nie tylko możliwość usłyszenia, jak brzmi sprzęt za niemal 2 miliony złotych - to lekcja tego, dokąd można dotrzeć, gdy inżynieria spotyka się z pasją, a technologia służy wyłącznie jednemu celowi: oddaniu muzyce tego, co w niej najważniejsze.

Technics to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

