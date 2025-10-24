  1. SPIDER'S WEB
Jedyny polski Philips OLED+950 już świeci. Od przodu i od tyłu

Sprawdziliśmy, jak świeci od przodu i od tyłu Philips OLED+950 z matrycą OLED META 3.0 RGB oraz systemem Ambilight. Pierwszy i jak na razie jedyny egzemplarz tego Smart TV w Polsce pojawił się właśnie na targach Audio Video Show 2025.

Piotr Grabiec
Philips OLED+ 950 001

Rozpoczęły się już targi Audio Video Show 2025, podczas których najwięksi dystrybutorzy i producenci sprzętu z kategorii RTV prezentują swoje cacka. Jednym z najciekawszych eksponatów, które można zobaczyć w ten weekend na stadionie PGE Narodowy, który jest jedną z trzech lokalizacji w jakich odbywa się ta impreza, jest wyjątkowy telewizor Philips OLED+950.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone targom Audio Video Show:

Organizatorzy targów Audio Video Show z dumą przy tym informują, iż to pierwszy i jak na razie jedyny jego egzemplarz modelu Philips OLED+950, który trafił do naszego kraju. A co warto o nim wiedzieć i jaką specyfikacją może się pochwalić ten Smart TV? Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Jaki jest Philips OLED+950 na żywo?

Przede wszystkim: po prostu śliczny i szczuplutki! Producent zdecydował się na nóżki o diamentowym wykończeniu i naprawdę minimalistyczną metalową obudowę, ale i tak udało się ją upakować nowoczesnymi technologiami. Najważniejsza jest tutaj oczywiście matryca, którą w przypadku tego modelu jest OLED o tandemowej strukturze z osobnymi warstwami dla każdego z tech wiodących kolorów.

W celu poprawy jakości obrazu wykorzystano tutaj technologię META 3.0 redukującą odbicia światła o 99 proc. Philips OLED+950 cechuje się też świetną reprodukcją barw (99,5 proc. DCI-P3 i 93 proc. BT.2020) oraz jasnością szczytową na zawrotnym poziomie 3700 nitów.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/philips-oled-plus-950-07.jpeg
1/3
photophotophoto

W obudowie znalazło się również miejsce na system głośników 2.1 o mocy aż 70 W z precyzyjnym cyfrowym zwrotnikiem. Jego zadaniem jest kontrolowanie podziału sygnału pomiędzy dwudrożne głośniki oraz tylny głośnik niskotonowy z trzema pierścieniami (wspierają go cztery radiatory pasywne).

Philips OLED+950 wyposażony został oczywiście w system Ambilight.

To rozwiązanie, z którego Philips słynie, rozwijane jest już od dwóch dekad i ogromnie poprawia wrażenia płynące z seansu. Na pleckach telewizora zamontowano diody, które doświetlają przestrzeń za nim dynamicznie dopasowując swoje kolory do tego, co aktualnie wyświetlane jest na ekranie. W przypadku Philips OLED+950 zdecydowano się na system Ambilight w wersji czterostronnej.

Jeśli z kolei chodzi o oprogramowanie, to i tutaj pojawiło się sporo ciekawych nowości, w tym np. rozbudowany panel gracza automatycznie rozpoznający popularne tytuły w celu dopasowania do nich optymalnych ustawień. Całością zarządza system Google TV, który ma do dyspozycji autorski procesor przetwarzania obrazu P5 AI Dual Engine 9 wykorzystujący do poprawy obrazu sztuczną inteligencję.

Philips OLED+950 dostępny jest przy tym w dwóch rozmiarach - jeden z 65-calową, a drugi z 77-calową matrycą. Oprócz tego w ofercie producenta pojawił się również inny, nieco tańszy model, którym jest Philips OLED+910 z systemem audio Bowers & Wilkins dostępny w rozmiarach 55”, 65” i 77”.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/philips-oled-plus-910-01.jpeg
1/2
photophoto

Philips to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Piotr Grabiec
24.10.2025 20:28
Tagi: ambilightAudio Video ShowPhilipsSmart TV
