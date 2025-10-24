  1. SPIDER'S WEB
JBL Summit Makalu to top topów. Nie znasz, a wypada

JBL ma w ofercie wszystko dla fanów dobrego brzmienia: słuchawki, przenośne głośniki i boomboxy, soundbary z subwooferami i ogromne kolumny takie jak Summit Makalu. A czym konkretnie firma powalczy o nasze uszy i portfele w tym roku?

Piotr Grabiec
Audio Video Show 2025 to świetna okazja, aby w jednym miejscu przyjrzeć się sprzętom produkowanych przez liderów w segmencie RTV. Jednym z wystawców na tych targach jest JBL. Ma on w ofercie tyle urządzeń, że nie zmieściły się one w jednej sali - aby znaleźć je wszystkie, musieliśmy odwiedzić kilka lokalizacji na terenie stadionu PGE Narodowego.

JBL Summit Makalu to top topów

W jednej ze specjalnie przygotowanych sal odsłuchowych na stadionie PGE Narodowym można było sprawdzić, jak w praktyce radzi sobie JBL Summit Makalu. To zupełnie nowy, topowy model kolumn od amerykańskiego producenta. Zastosowano w nich nowo opracowany zestaw kilku przetworników zapewniających krystalicznie czysty dźwięk - o czym można było przekonać się na miejscu.

Wśród nich jest opatentowany 3-calowy (75 mm) kompresyjny driver wysokotonowy D2830K z podwójną membraną i podwójnym układem magnetycznym. Do tego dochodzi 8-calowy (200 mm) woofer średniotonowy oraz 12-calowy (300 mm) woofer niskotonowy. W obu przypadkach mamy do czynienia z odlewanym koszem i trójwarstwową membraną HC4 wykonaną z hybrydowego kompozytu węglowo-celulozowego.

Kolumny z linii JBL Summit Makalu można było oczywiście obejrzeć z każdej strony, a charakteryzują się one naprawdę eleganckim wzornictwem. Wykończone są na czarny połysk, a jak podejdziemy do nich bliżej, to odbijają otoczenie niczym lustro. Z tyłu znalazła się z kolei kratka, w środku której umieszczono wszystkie niezbędne złącza, aby podpiąć je do sprzętu grającego.

Oczywiście tego typu targi jak Audio Video Show nie służą wyłącznie do tego, aby sprawdzić, jak sprzęt wygląda, ale również do tego, by posłuchać, jak gra. W tym celu kolumny podłączono do sprzętów marki Mark Levinson, którymi były wzmacniacz dual-mono ML 534, przedwzmacniacz ML 523 i cyfrowego odtwarzacza audio ML 519. Ich łączna wartość to, bagatela, 331700 zł.

A jakie inne sprzęty JBL można było obejrzeć na Audio Video Show 2025?

Dla entuzjastów dobrego brzmienia przygotowano też kolumny Stage 2 w towarzystwie amplitunerów Modern Audio. Wszyscy chętni mogli usiąść przed tym zestawem na wygodnej kanapie, aby zanurzyć się w świetnej jakości dźwięku. Zaraz obok prezentowano z kolei aktywne monitory studyjne JBL 4305P.

W tej samej strefie można było przyjrzeć się nietypowym sprzętom z linii Conceal Series, których zadaniem jest to, by stały się niewidzialne, a także zestawowi Studio 6. Wzrok przyciągały również, przede wszystkim za sprawą nietypowych, kolorowych frontów, głośniki z serii JBL Classic

Na kolumnach oferta JBL rzecz jasna się nie kończy.

W kolejnej sali mogliśmy przyjrzeć się głośnikom o najróżniejszych rozmiarach i kształtach. Wśród nich znalazły się takie modele jak Boombox 4, Xtreme 4, Charge 5 Wi-Fi, Charge 6, Flip 7, Clip 5, Horizon 3 i Tuner 3.

Do tego dochodzi cała seria JBL Partybox, czyli ogromnych głośników imprezowych z własnym oświetleniem - a na ekspozycji były nawet pokrowce uszyte z myślą o nich. Szkoda, że nie miałem czegoś takiego za młodu, gdy organizowałem domówki!

Na stoisku firmy nie zabrakło też przekrojowej oferty soundbarów z serii JTL Bar - od najmniejszego i najtańszego Bar300MK2 aż po najbardziej zaawansowany Bar1300MK3. Wraz z nimi pojawiły się oczywiście bezprzewodowe subwoofery.

Na stoisku JBL podczas Audio Video Show 2025 pojawiły się również sprzęty obrandowane marką harman/kardon z serii Enchant, w tym soundbary, subwoofery i głośniki. Najciekawszym z nich był zestaw Soundsticks 5 z przezroczystą obudową.

Oprócz tego marka JBL była, jak co roku, obecna w przestrzeni pomiędzy salami, w których swoje sprzęty prezentowali podczas Audio Video Show 2025 liczni inni producenci. Goście mogli zakręcić kołem fortuny, co dawało im szansę na zdobycie gadżetów lub, jeśli im się poszczęściło, głośników tej marki.

JBL jest jedną z wielu firm, które są obecne na targach Audio Video Show 2025, które objęliśmy jako redakcja Spider’s Web patronatem medialnym. Z naszą pełną relacją z tej imprezy możecie zapoznać się na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Piotr Grabiec
24.10.2025 17:22
