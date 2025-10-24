REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność

W Siedlcach powstaje nowoczesne centrum dowodzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony Narodowej, inwestycja za ponad miliard złotych przebiega zgodnie z planem – a nawet szybciej niż zakładano.

Marcin Kusz
MON stawia na Siedlce. Armia zbudowała centrum za ponad miliard
REKLAMA

W czasach, gdy rosnące ceny materiałów i braki kadrowe potrafią spowolnić nawet najlepiej zaplanowane inwestycje, armia pokazuje, że można inaczej. Przynajmniej czasami. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Siedlcach podkreślił, że budowa kompleksu dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej nie tylko mieści się w harmonogramie, ale część etapów udało się zrealizować przed czasem. Istotne znaczenie ma także kontrola kosztów – inwestycja nie przekroczyła zaplanowanego budżetu.

W skład siedleckiego kompleksu wchodzi 17 obiektów zaprojektowanych według norm NATO i spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa. MON chwali również jakość wykonania i organizację całego przedsięwzięcia, które stało się jednym z największych projektów wojskowych realizowanych obecnie w Polsce.

REKLAMA

Nowa jakość dla regionu i armii

Wartość inwestycji w Siedlcach przekroczyła miliard złotych, co czyni ją jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie. Ale 18. Dywizja Zmechanizowana to nie tylko potężne centrum logistyczne i dowodzenia. To także jeden z największych pracodawców na wschodzie kraju.

Jednostki 18DZ są obecne w aż pięciu województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim i małopolskim. To strategiczne rozmieszczenie zwiększa mobilność i gotowość bojową całego związku taktycznego, który powstał z myślą o zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO.

Dywizja działa. I to nie tylko na poligonach

Choć formowanie Żelaznej Dywizji rozpoczęło się w 2018 r., dziś 18DZ jest już siłą realnie wpływającą na bezpieczeństwo naszego państwa. Dowództwo tej formacji odpowiadało za największe ćwiczenie Wojska Polskiego w tym roku – manewry Żelazny Obrońca 2025. Żołnierze angażowali się też w działania ratownicze podczas katastrof naturalnych oraz w operacje humanitarne, m.in. podczas akcji Feniks na terenach dotkniętych powodziami.

Szczególnie istotna jest ich obecność na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. To właśnie 18DZ jako pierwsza w historii polskich sił zbrojnych objęła pełną kontrolę nad całym pasem granicznym. Od lutego 2026 r. aż 5 tys. żołnierzy z tej dywizji ma wrócić na granicę i pełnić tam stałą służbę.

Struktura gotowa do działania

18. Dywizja Zmechanizowana to związek taktyczny przystosowany do nowoczesnego pola walki. W jej skład wchodzi aż 10 jednostek: 1. Warszawska Brygada Pancerna, 18. Brygada Artylerii, 18. Brygada Zmotoryzowana, 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Logistyczny, 18. Pułk Przeciwlotniczy, 18. Pułk Saperów, 18. Batalion Rozpoznawczy i 18. Batalion Dowodzenia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

To właśnie ta struktura pozwala dywizji operować w różnych warunkach i środowiskach – od klasycznych działań zmechanizowanych, przez wsparcie logistyczne i inżynieryjne, po szybkie działania rozpoznawcze. 18. Dywizja Zmechanizowana już dziś działa na wielu frontach, a wszystko wskazuje na to, że jej znaczenie będzie tylko rosnąć.

REKLAMA
Marcin Kusz
24.10.2025 13:45
Tagi: ministerstwo obrony narodowejnatopolskaWojsko
Najnowsze
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA