Tak jak te najczęściej kupowane dziś telewizory mają przekątne o długości 65 cali, tak w ofercie wiodących producentów Smart TV można znaleźć modele z matrycami o nawet kilkukrotnie większej powierzchni. Kosztują one co prawda krocie, ale idealną okazją, aby sprawdzić je na żywo własnym okiem, są targi Audio Video Show organizowane cyklicznie w Warszawie.

Na trwającej aktualnie 27. edycji tego wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć redakcji Spider’s Web, gdyż w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, objęliśmy je patronatem medialnym (pełną relację znajdziesz na specjalnie w tym celu przygotowanej podstronie naszego serwisu). Jednym z ciekawszych eksponatów, które zobaczyliśmy na miejscu, był z kolei Smart TV marki Hisense.

Hisense 116UXQ z 116-calową matrycą Mini LED RGB

Informację o tym, że Hisense zabrał na targi aż 116-calowy sprzęt, można było znaleźć jeszcze przed wejściem na teren imprezy, bo producent już na wejściu z dumą chwalił się modelem 116UXQ z matrycą typu Mini LED RGB o rozdzielczości 4K. A co właściwie warto wiedzieć o tym Smart TV poza tym, że jest naprawdę ogromny? Jego największym wyróżnikiem jest nietypowa, nowoczesne matryca.

Hisense zdecydował się na wykorzystanie panelu typu Mini LED z technologią RGB. Oznacza to, że zamiast filtrować światło białe czy niebieskie, każda z diod świeci niezależnie na każdy z trzech bazowych kolorów, którym są czerwony, zielony i niebieski. Każdy z nich można indywidualnie regulować, co daje oprogramowaniu lepszą kontrolę nad kontrastem i czystością barw.

Do tego dochodzi szczytowa jasność na poziomie zawrotnych 8000 nitów

Panel pokryto naturalnie powłoką antyrefleksyjną, a to w połączeniu z bardzo wysoką jasnością sprawia, że treści wyglądają fenomenalnie nie tylko w nocy przy zgaszonym świetle, ale również za dnia i w towarzystwie lamp. Za dopasowanie się do warunków otoczenia odpowiada z kolei czujnik światła AI Chroma Light Sensor, co pozwala na automatyczną regulację jasności ekranu i temperaturę kolorów.

W telewizorze Hisense 116UXQ nie zabrakło przy tym technologii dla graczy, w tym złącza HDMI 2.1, Game Bara, odświeżania z częstotliwością do 165 Hz oraz MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation, czyli szacowanie i kompensacja ruchu). Miłośnicy sportu docenią z kolei tryb AI Sports Mode, w którym telewizor precyzyjnie identyfikuje nawet najmniejsze detale i eliminuje zakłócenia.

Najlepszy ekran jednak się nie sprawdzi, jeśli obraz wyjściowy nie ma nieskazitelnej jakości

Na szczęście i temu da się zaradzić. Dzięki temu, że Hisense 116UXQ ma do dyspozycji Hi-View AI Engine X może dzięki sztucznej inteligencji wykorzystującej sieci neuronowe poprawiać oraz i to w czasie rzeczywistym, w tym podczas grania i oglądania sportu na żywo.

Poprawa jakości obrazu to zresztą nie koniec profitów, jakie daje sztuczna inteligencja. Oprogramowanie telewizora może automatycznie wykrywać dialogi oraz optymalizować dźwięk zarówno w zależności od typu oglądanej akurat treści, jak i warunków w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy.

Za jakość dźwięku w tym modelu odpowiada z kolei zaawansowany system audio 6.2.2 o mocy aż 110 W opracowany we współpracy z Devialet. Do tego telewizor synchronizuje się z soundbarami marki Hisense, a technologie WiSA SoundSend i eARC pozwalają bezprzewodowo łączyć z nim głośniki.

Hisense 116UXQ można przy tym kontrolować za pomocą głosu, a urządzenie działające pod kontrolą platformy VIDAA (obsługującej usługi VOD takie jak Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ itd.) jest zgodne z platformami Smart Home. Dzięki temu można wydawać z jego poziomu polecenia innym sprzętom.

W pudełku z urządzeniem nie zabrakło przy tym oczywiście fizycznego pilota - podświetlanego, ładowanego solarnie lub poprzez USB-C z wbudowanym lokalizatorem. To świetne rozwiązanie - bo łatwo go odszukać wypowiadając frazę „Znajdź mój pilot”, gdy akurat wpadł gdzieś za kanapę.

A ile za to cacko trzeba zapłacić?

Domyślacie się pewnie, że niemało, ale i tak lepiej usiądźcie. Hisense UXQ w wersji 116-calowej wyceniony został na nieco ponad 100 tys. zł. Oznacza to, że za każdy kolejny cal przekątnej płacimy blisko tysiaka…

1 / 5 Hisense U8

W ofercie Hisense znajduje się przy tym cała masa innych sprzętów z kategorii RTV, którymi firma chwaliła się na swoim stoisku podczas targów Audio Video Show 2025. Wśród nich są telewizory z serii U8 i U7 oraz projektory M2 Pro, C2 Pro i C2 Ultra.

Piotr Grabiec 25.10.2025 09:43

Patronat medialny : Audio Video Show

