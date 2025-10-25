System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona

Ładowanie...

To właśnie tutaj, na Audio Video Show 2025 odbywa się pierwsza w Polsce prezentacja systemu, którego wartość przekracza milion złotych - niemieckie kolumny Göbel Divin Noblesse wraz z subwooferami Divin Sovereign.

Nie oszukujmy się - systemy o wartości siedmiocyfrowej nie są na polskim rynku codziennością. Ale właśnie dlatego Audio Video Show, które Spider's Web objął patronatem medialnym, pozostaje jedyną okazją w roku, by doświadczyć takiego sprzętu w kontrolowanych warunkach, bez presji sprzedażowej, za cenę zwykłego biletu. I choć dla większości z nas milionowe kolumny pozostaną nieosiągalnym marzeniem, to już sama możliwość ich odsłuchania i zrozumienia filozofii stojącej za takimi konstrukcjami jest bezcenna.

Niemiecka precyzja w służbie muzyki

Göbel Divin Noblesse

Göbel High End to marka, która nie potrzebuje szczególnego przedstawienia wśród wtajemniczonych. Założona w 2003 r. przez Olivera Göbela - inżyniera, który swoją karierę zaczynał w korporacji Siemens, pracując nad rozwiązaniami elektroakustycznymi - firma od ponad dwóch dekad konsekwentnie realizuje jedną, prostą wizję: stworzenie najlepszych możliwych kolumn głośnikowych, bez żadnych kompromisów.

Oliver Göbel nie jest przypadkowym człowiekiem w branży audio. Wychowany w rodzinie muzyków od najmłodszych lat otoczony fortepianami, skrzypcami i gitarami, już jako nastolatek złapał wirusa hi-fi i rozpoczął eksperymenty z budową własnych głośników. Po latach pracy dla globalnej korporacji, gdzie - jak sam przyznaje - brakowało wystarczającej pasji dla doskonałości akustycznej podjął decyzję o założeniu własnej firmy. Siedem lat intensywnych prac rozwojowych zaowocowało przełomowym udoskonaleniem technologii bending wave (fali zginającej), która do dziś stanowi fundament wielu produktów marki.

Dziś Göbel High End działa z nowej siedziby w Landshut w Niemczech - obiektu, który sam w sobie jest manifestacją filozofii firmy. Wszystko projektowane i produkowane w Niemczech, wszystko z najwyższą możliwą precyzją, wszystko bez kompromisów.

Divin Noblesse - potęga w eleganckim wydaniu

Kolumny Göbel Divin Noblesse to drugi model w linii Divin, plasujący się tuż poniżej monumentalnego sztandarowca Divin Majestic, który waży zawrotne 530 kilogramów na sztukę. Noblesse jest bardziej przystępny - jeśli można użyć tego określenia w kontekście kolumn, których para kosztuje w Polsce około 550 tys. zł, a każda sztuka waży zaledwie 260 kg.

To imponujące konstrukcje o wysokości 168 centymetrów, szerokości 56 centymetrów i głębokości 82 centymetrów. Ich charakterystyczny design łączy w sobie zdefiniowaną formę z zaawansowaną konstrukcją CLD (Constrained Layer Damping - wielowarstwowe tłumienie wibracji) i materiałami odpornymi na wilgoć tropikalną. Przednia ścianka ma grubość aż 75 milimetrów i wykorzystuje technologię tłumienia warstwowego, która skutecznie eliminuje wszelkie dyfrakcje, rezonanse oraz niepożądane zjawiska kumulowania energii.

Cała konstrukcja jest wykończona w fortepianowym, czarnym lakierze - standardowym wykończeniu, choć dostępne są również niestandardowe wersje kolorystyczne na specjalne zamówienie.

Sercem Divin Noblesse jest 8-calowy przetwornik średniotonowy, w którym Göbel zaimplementował swoją opatentowaną technologię bending wave. W przeciwieństwie do konwencjonalnych głośników, które działają na zasadzie prostego ruchu tłokowego, przetworniki wykorzystujące technologię bending wave wykorzystują kontrolowane fale zginające w specjalnie zaprojektowanej, dziewięciowarstwowej membranę. Dzięki temu udaje się osiągnąć naturalny dźwięk. Göbel poświęcił szczególną uwagę każdemu szczegółowi tego drivera - od precyzyjnego centrowania, przez zarządzanie temperaturą w sekcji napędowej, aż po kontrolę rezonansów.

Wysokie tony w Divin Noblesse obsługuje przetwornik typu AMT (Air Motion Transformer) - technologia wymyślona przez fizyka Oskara Heila, która działa na zupełnie innej zasadzie niż tradycyjne głośniki. Zamiast prostego ruchu do przodu i do tyłu membrana AMT ma kształt harmonijki - złożonej folii z poliestru (PET) z wyrytą metalową ścieżką przewodzącą. Gdy sygnał przepływa przez tę ścieżkę to membrana pompuje powietrze jak miech akordeonu, wypychając je z prędkością około pięć razy większą niż prędkość samego drivera.

Göbel Divin Noblesse

Standardowa 1-calowa (25 mm) taśma AMT ma funkcjonalną powierzchnię emisyjną porównywalną do 8-calowego (200 mm) dynamicznego głośnika stożkowego. W Divin Noblesse tweeter AMT jest dodatkowo zoptymalizowany i dopasowany poprzez masywny falowód wyfrezowany z pełnego aluminium. Specyficzna krzywa tego falowodu zapewnia płynne połączenie wszystkich przetworników w homogeniczną i naturalną dyspersję dźwięku.

Za bas odpowiadają dwa 12-calowe głośniki niskotonowe Göbel o dużym wychyleniu membrany. Ich symetryczne rozmieszczenie w przedniej ściance z tłumieniem CLD gwarantuje płynne przejście od 8-calowego przetwornika średniotonowego do najniższych rejestrów. Dzięki tej konfiguracji Divin Noblesse osiąga pasmo przenoszenia od 21 Hz do 24 kHz (±3dB) przy imponującej skuteczności 95 dB.

Divin Sovereign - fundament, który zatrząsnął Narodowym

Prezentowany na Audio Video Show 2025 system został uzupełniony o subwoofery Divin Sovereign - stosunkowo nowy produkt w portfolio Göbel, którego europejska cena wynosi 29 500 euro (około 127 tys. zł za sztukę). To aktywne subwoofery wyposażone w 18-calowy autorski głośnik w zamkniętej obudowie, napędzany wbudowanym wzmacniaczem o mocy 2500 watów.

Obudowa subwoofera jest wykonana z kompozytowych płyt o grubości 75 milimetrów, wykończonych fortepianowym lakierem w dowolnym kolorze według wyboru klienta. Każdy egzemplarz waży 145 kilogramów. Pasmo przenoszenia, w zależności od ustawień procesora DSP, rozciąga się od 10 Hz do 200 Hz.

Wbudowany procesor DSP pozwala na zaawansowaną kontrolę - od regulacji poziomu wejściowego i wyboru kanału, przez filtry dolnoprzepustowe i subsoniczne z regulowaną częstotliwością, stromością i charakterystyką, aż po 8-pasmowy parametryczny korektor z regulowaną częstotliwością, wzmocnieniem i współczynnikiem Q. System oferuje również funkcje opóźnienia, przesunięcia fazy i cztery całkowicie konfigurowalne presety filtrów. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji na urządzenia iOS lub Android.

Göbel Divin Noblesse

Interesującą opcją jest możliwość rezygnacji z wewnętrznej elektroniki i zastosowania aktywnej zwrotnicy, którą Göbel już produkuje dla głośników serii Epoque Aeon i ich subwooferów Baforce. To pozwala na użycie tego samego wzmacniacza do napędzania zarówno subwooferów, jak i kolumn głównych- podejście mające wyraźne korzyści brzmieniowe.

Elektronika godna królewskiego traktowania

Amplifikację zapewniają urządzenia czterech producentów: amerykańskiego Boulder Amplifiers, australijskiego Halcro, szwajcarskiego soulution oraz kanadyjskiego Tenor Audio. Boulder Amplifiers, firma z Colorado działająca od ponad 35 lat, słynie z transparentności, dokładności i niezwykle niskich zniekształceń. Ich filozofia jest prosta: wszystkie urządzenia Boulder powstały w celu odtwarzania muzyki dokładnie tak, jak została zagrana i zarejestrowana, bez jakiegokolwiek własnego brzmienia.

Halcro z Australii to marka o równie legendarnym statusie. Konstrukcje Halcro, zaprojektowane przez fizyka Bruce'a Candy'ego, osiągają parametry zniekształceń o rzędy wielkości niższe niż ktokolwiek wcześniej uznawał za możliwe.

Szwajcarskie soulution to dziecko korporacji Spemot - uznanego producenta zaawansowanej elektroniki przemysłowej i silników elektrycznych. Firma została stworzona przez Cyrilla Hammera i Rolanda Manza, pasjonatów hi-endu, którzy zatrudnili jako głównego konstruktora Christopha Schürmanna, wcześniejszego właściciela marki Audiolabor.

Kanadyjskie Tenor Audio to natomiast marka, która zdobyła renomę dzięki wzmacniaczom OTL (Output Transformer Less), czyli lampowym konstrukcjom bez transformatorów wyjściowych. Później firma przeszła na hybrydowe rozwiązania łączące lampy z tranzystorami, osiągając moc odpowiednią dla najbardziej wymagających kolumn przy zachowaniu zalet technologii lampowej.

Źródło cyfrowe to WADAX w aż dwóch odsłonach: prezentowany już dwukrotnie na Audio Video Show system Wadax Reference oraz najnowszy Wadax Studio Player System z zegarem Studio Clock i zasilaczem Studio PSU. W pełnej konfiguracji z podwójnymi zewnętrznymi zasilaczami, serwerem, odtwarzaczem płyt i własnościowym interfejsem optycznym Akasa, system waży łącznie 214 kilogramów i kosztuje prawie pół miliona dolarów.

Studio Player to bardziej przystępna propozycja - jedno pudło łączące DAC, streamer, napęd CD/SACD i kontrolę głośności za 39 800 dolarów. Choć jest to mniej niż jedna dziesiąta ceny systemu Reference to Studio Player wykorzystuje identyczne obwody DAC-a co sztandarowiec, tyle że w mniej rozbudowanej implementacji. Może być dodatkowo rozbudowany o zewnętrzny zasilacz Studio PSU, zegar Studio Clock czy kabel Akasa DC Studio.

Dlaczego warto odwiedzić Audio Video Show 2025

Göbel Divin Noblesse

Prezentacja systemu Göbel w sali Barcelona to tylko jedna z dziesiątek atrakcji tegorocznego Audio Video Show. Wystawa, która odbywa się w dniach 24-26 października w trzech warszawskich lokalizacjach (PGE Narodowy, Hotel Radisson Blu Sobieski i Hotel Golden Tulip), to prawdziwe święto dla każdego, kto ceni sobie dobre brzmienie.

To druga co do wielkości wystawa tego typu w Europie i trzecia na świecie, z powierzchnią ekspozycji sięgającą 20 tysięcy metrów kwadratowych. W 2025 roku organizatorzy spodziewają się pobić własny rekord - na ponad 190 salach prezentacyjnych pojawi się około 230 wystawców reprezentujących przeszło 700 marek. Od sprzętu za 100 złotych do systemów za 5 milionów - każdy znajdzie coś dla siebie.

Audio Video Show to nie tylko sprzęt. To także możliwość spotkania z ludźmi, którzy tworzą muzykę i technologie jej służące. Tegorocznym ambasadorem wystawy jest Andrzej Smolik. Wśród gości specjalnych znajdą się również Dorota Miśkiewicz, Michał Barański (który zaprezentuje swój album No Return No Karma w technologii Dolby Atmos), członkowie zespołu Republika czy Halina Frąckowiak.

Wystawa to także przestrzeń edukacyjna - odbywają się tu liczne seminaria i wykłady poświęcone tematyce audio-video. To szansa, by nie tylko posłuchać sprzętu, ale też zrozumieć filozofię stojącą za różnymi rozwiązaniami technologicznymi, dowiedzieć się o historii marek i poznać ludzi odpowiedzialnych za konkretne produkty.

Milion złotych, niezapomniane doświadczenie

Czy system za milion złotych brzmi milion razy lepiej niż sprzęt za tysiąc? Oczywiście, że nie - w audio nie działa to w ten sposób. Ale w hi-endzie nie chodzi o proste równania matematyczne. Chodzi o ostatnie procenty doskonałości, o niuanse, o detal, o emocje, które może wywołać tylko naprawdę wyjątkowy sprzęt.

System Göbel Divin Noblesse prezentowany w sali Barcelona na PGE Narodowym to manifestacja tego, co jest możliwe, gdy inżynieria spotyka się z pasją, a kompromis zostaje wyrzucony przez okno. To także przypomnienie, że warto od czasu do czasu podnieść wzrok i zobaczyć, dokąd może zaprowadzić nas technologia, nawet jeśli cel ten pozostanie dla większości z nas nieosiągalny.

Audio Video Show 2025 to jedyna okazja w roku, by doświadczyć takiego sprzętu w Polsce. Bilety kosztują 60 złotych za dzień lub 90 złotych za karnet trzydniowy (młodzież do 16 lat ma wstęp wolny). Za mniej niż cenę kolacji w restauracji możecie posłuchać systemów wartych miliony i dowiedzieć się, jak brzmi absolutny szczyt możliwości współczesnego audio. Jeśli macie możliwość dotarcia do Warszawy w bieżący weekend - gorąco polecamy. To doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo.

Göbel to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 25.10.2025 15:30

