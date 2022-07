Ostatni namacalny ślad po Stevie Jobsie znika z Apple’a

Jednak jak wynika ze znakomitego reportażu Trippa Mickle’a (wydanego w formie godnej polecenia książki After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul) Jony Ive przestał czuć się w Apple’u komfortowo po odejściu Jobsa. Projektant podobno nigdy nie nawiązał tej samej więzi z Timem Cookiem, który w ocenie Ive’a jest kompletnie niewrażliwy na sztukę i wzornictwo. W 2019 r. zdecydował się formalnie odejść z firmy i założyć własną, studio o nazwie LoveFrom, którego Apple ma być jednym z klientów. Teraz, jak wynika z reportażu New York Timesa, Apple nie zdecydował się przedłużyć współpracy z LoveFrom.