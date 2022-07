Podobno nie ma systemów informatycznych, których zabezpieczeń nie dałoby się złamać. Różnią się one tylko poziomem zabezpieczeń i trudnością pokonania. Apple najwyraźniej wierzy temu założeniu, bowiem szykuje dla iOS-a 16, iPadOS-a 16 i macOS-a Ventury - systemów operacyjnych jego najważniejszych urządzeń - coś wyjątkowego. To Lockdown Mode, opracowany z myślą o szczególnym rodzaju klienta. Prezesa, głównego analityka czy pracownika rządowego. Czy kogokolwiek, kto używa telefonu do przeglądania i przetwarzania wysoce poufnych danych.