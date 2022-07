Z powodu żartu wojskowe F-18 musiały eskortować pasażerski samolot. Jest nagranie wideo

W jaki sposób? "A może napiszę, że bomba jest w naszym samolocie? Taki ze mnie zgrywus"! Jak mu tam w głowie zadzwoniło, tak zrobił, po czym wsiadł na pokład i odleciał razem z kolegami i ponad setką obcych pasażerów. Młody żartowniś wykorzystał do tego social media. Nie jest podane jednak, o który portal konkretnie chodzi. Wiadomo jednak, że szybko wychwyciły to hiszpańskie służby, które zupełnie nie zrozumiały, że to tylko taki dowcip.