Znamy ceny kart graficznych Intela. Byłoby super, gdyby świat stał w miejscu

Przez ostatnie lata rynek kart graficznych do PC właściwie był podzielony pomiędzy dwiema firmami: Nvidia i AMD. Teoretycznie bardzo istotnym dla rynku GPU jest również Intel, ale wyłącznie za sprawą popularności swoich SoC, których częścią jest karta graficzna. Firma do tej pory nie miała dedykowanego rozwiązania dla wymagających użytkowników. To ma się zmienić wraz z układami Intel Arc.