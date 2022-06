Karty graficzne zaczęły być masowo skupowane przez firmy zajmujące się kryptogórnictwem, co w praktyce oznaczało, że nowoczesne karty GeForce i Radeon były w zasadzie nie do kupienia na normalnym rynku. A raczej były dostępne, ale w cenach urągających zdrowemu rozsądkowi. Szansą na naprawę sytuacji jest niedawny krach na rynku kryptowalut i pikująca wartość Bitcoina. To dla wielu wspomnianych firm oznacza konieczność zamknięcia działalności, bo ta przestała być opłacalna. I pozbycia się sprzętu, który teraz trafia na rozmaite portale ogłoszeniowe i aukcyjne. Należy do takich podzespołów podchodzić ze szczególną ostrożnością.