Karty graficzne to branża szczególnie dotknięta przez utrzymujące się w ostatnich miesiącach niedobory na rynku elektroniki. Nie tylko mierzy się z tym samym problemem, co reszta - nadspodziewany popyt, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie - to na dodatek ich producenci znaleźli nowych, niespodziewanych klientów, jakimi są kryptogórnicy. Konsumenckie układy graficzne okazały się szczególnie sprawne w przetwarzaniu danych, jakie ma miejsce przy wydobywaniu kryptowalut.