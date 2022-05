Pandemia COVID-19 i bezprecedensowy popyt na elektronikę w bardzo duży sposób wpłynęły na ten rynek, co sprawiło, że niektóre polegające na tejże elektronice urządzenia stały się trudne do dostania lub bardzo drogie. Branża gier wideo zmaga się jednak z dodatkowym problemem. Nowoczesne karty graficzne do PC okazały się idealnym podzespołem zapewniającym moc obliczeniową do kopania kryptowalut.