GeForce RTX 4000 ma wymagać PCIe 5.0. Nie dla szybkości. Dla mocy...

Absurdalnie drogi i szybki (ale też niespecjalnie szybszy od zwykłej wersji) RTX 3090 Ti mógł wręcz powstać tylko po to, by wspólnie z klientami testować zasilanie PCIe 5.0 przed premierą układów nowej generacji. Nowe chipy mają oczywiście wykorzystać większą ilość prądu, by zapewnić jeszcze wyższą wydajność. Nvidia ponoć jednak dokonała kontrowersyjnej decyzji w kwestii samego PCIe 5.0.