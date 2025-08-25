/
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos

Sanok ma pomysł na życie po węglu.

Adam Bednarek
Kotły na węgiel zostaną zastąpione przez panele słoneczne i ogromny zbiornik na ciepłą wodę. Jak tłumaczy w rozmowie z money.pl Anna Kornecka, prezeska zarządu Hydro Sanok, produktem ubocznym procesu dekarbonizacji i elektryfikacji ciepłownictwa w Sanoku będzie produkcja zielonego wodoru, który "będzie mógł mieć zastosowanie w przemyśle bądź w transporcie publicznym".

System ma składać się z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 93,4 MW, które staną na łącznej powierzchni 109,9 ha. Do tego dojdzie "wielki termos", czyli zbiornik na ciepłą wodę.

- Ten magazyn pozwala bilansować i buforować produkcję ciepła z kotła elektrodowego w stosunku do wahającej się produkcji z fotowoltaiki – tłumaczy Aleksander Naumann, ekspert ds. technologii wodorowych w firmie Hynfra.

Według szacunków pozwolenie na budowę Sanok uzyska w 2026 r. W grudniu 2027 powinno odbyć się testowe uruchomienie systemu, a fazę operacyjną przewidziano na koniec lutego 2028 r. Inwestycja wyniesie 726 mln zł. "Amortyzacja tych nakładów nastąpi przez sprzedaż ciepła, wodoru oraz niewielkich ilości energii elektrycznej" – czytamy na money.pl.

Jak skorzystają mieszkańcy?

Przede wszystkim ceny energii będą bardziej przewidywalne. Miasto uzależni się od czynników zewnętrznych wpływających na koszty wytwarzania ciepła.

Nowy układ będzie niezależny i ma pracować "w całości poza krajowym systemem elektroenergetycznym".

Na przyszłość bez węgla szykuje się też Bełchatów. 90 proc. bełchatowskich domów i mieszkań korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej, która zaś wykorzystuje ciepło wytwarzane przez węglową elektrownię. Co w momencie, gdy jej zabraknie?

Dla miasta najlepszym rozwiązaniem ma być nowa ciepłownia. Kilka miesięcy temu podpisano list intencyjny z PGE Energia Cieplna. W dokumencie obie strony wyraziły chęć "współdziałania przy przygotowaniu oraz realizacji projektu budowy nowego źródła ciepła" dla Bełchatowa. Miasto przypomniało, że roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi 100 MW.

Bełchatów pod rozwagę bierze "gaz, OZE, czyli pompy ciepła, kotły elektrodowe" oraz ewentualnie biomasę. Zaznaczano, że kluczowe będą efektywność oraz spełnienie wymogów unijnych.

Czy rozwiązanie z Sanoka da się przeszczepić do innych miast? Przede wszystkim chętni musieliby dysponować terenem, na którym powstać mogłaby ogromna farma fotowoltaiczna. Potrzebny jest też inwestor, któremu w tym przypadku inwestycja będzie zwracać się dzięki sprzedaży wodoru.

Na Spider's Web piszemy o alternatywach dla węgla:

Zdjęcie główne: monticello / Shutterstock.com

25.08.2025 15:50
