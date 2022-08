Skąd się wziął w Polsce węgiel? Jesteśmy ostatnim rodzynkiem w Europie

Choć wydobycie węgla w Polsce ma zaledwie trzysta lat, złoża obecne na terenie współczesnej Polski są dosłownie milion razy starsze. Według naukowców powstały one w erze paleozoicznej, w okresie zwanym karbonem - około 300 do 360 milionów lat temu. Sama nazwa okresu jest ściśle powiązana z węglem, bo to właśnie wtedy rozpoczęła się historia wszystkich złóż węgla na świecie. W okresie karbonu na powierzchni Ziemi dominowały rośliny. Powierzchnię naszego globu pokrywały bujne lasy, w których królowali przede wszystkim przodkowie współczesnych paproci i widłaków.