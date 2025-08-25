/
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce

Apple pozywa byłego inżyniera i chińskiego producenta, oskarżając o kradzież technologii Apple Watcha. Kluczowy inżynier koncernu miał pobierać z firmowej chmury ważne dokumenty oraz googlować "jak wyczyścić służbowy komputer".

Malwina Kuśmierek
Apple pozywa firmę Oppo i byłego pracownika za naruszenie tajemnic Apple Watcha
Apple zdecydował się pozwać swojego byłego pracownika oraz chińskiego producenta smartfonów Oppo. Gigant z Cupertino zarzuca pozwanym kradzież tajemnic handlowych związanych z technologiami wykorzystywanymi w smartwatchu Apple Watch. Pozew został złożony w sądzie federalnym w San Jose w Kalifornii i dotyczy dr. Chena Shi, byłego architekta systemów sensorów w Apple, który według firmy miał wynieść poufne informacje do nowego pracodawcy.

Pracował dla Apple, wynosił informacje do konkurencji. Koncern z Cupertino walczy o sprawiedliwość przed sądem

Jak przekazuje serwis MacRumors, Apple twierdzi, że Shi przed odejściem z firmy w czerwcu miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów związanych z technologiami monitorowania zdrowia, w tym rozwoju czujników niezbędnych do pomiarów EKG i innych funkcji zdrowotnych zegarka Apple Watch. Zgodnie z treścią pozwu, tuż przed rezygnacją pobrał on 63 dokumenty z zabezpieczonej firmowej chmury i skopiował je na dysk USB, a wcześniej aktywnie spotykał się z inżynierami Apple, aby zebrać dodatkowe informacje.

Z ustaleń Apple'a wynika, że Shi miał korespondować z kadrą kierowniczą Oppo jeszcze w trakcie pracy w Cupertino. W jednej z wiadomości do wiceprezesa Oppo ds. zdrowia miał napisać, że "przegląda różne wewnętrzne materiały i prowadzi wiele spotkań w formule "jeden na jednego", aby zebrać jak najwięcej informacji - podzielę się nimi później". Shi miał być także nieostrożny i wyszukiwać w internecie zapytania takie jak "jak wyczyścić MacBooka" i "czy ktoś może sprawdzić, czy otworzyłem plik na współdzielonym dysku", a wyszukiwań miał dokonywać ze swojego służbowego MacBooka.

Sam zainteresowany w oficjalnym piśmie do współpracowników tłumaczył odejście z Apple'a względami rodzinnymi, twierdząc, że wraca do Chin, aby opiekować się rodzicami. Apple przekonuje jednak, że był to pretekst mający ukryć przejście do Oppo, gdzie Shi obecnie kieruje zespołem rozwijającym technologie czujników.

Oppo odrzuca oskarżenia i zapewnia, że nie doszło do naruszenia żadnych tajemnic handlowych Apple

Jesteśmy świadomi niedawnego pozwu wniesionego przez Apple w Kalifornii i dokładnie przeanalizowaliśmy zarzuty zawarte w pozwie Apple. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów potwierdzających jakikolwiek związek między tymi zarzutami a postępowaniem pracownika podczas jego zatrudnienia w Oppo.

Oppo szanuje tajemnice handlowe wszystkich firm, w tym Apple, i nie przywłaszczyło sobie tajemnic handlowych Apple. Oppo będzie aktywnie współpracować w ramach postępowania sądowego i jesteśmy przekonani, że sprawiedliwy proces sądowy wyjaśni wszystkie fakty

Każdy chce kawałek tortu, a Apple nie boi się bić po łapach

W ostatnich latach Apple wniósł wiele pozwów, oskarżając byłych pracowników i konkurencyjne firmy o naruszenie umów i kradzież cennej własności intelektualnej. Mowa tu o m.in. Di Liu, który wyniósł z Apple'a informacje dotyczące Vision Pro, wyjawienie informacji o iOS 19 przez przyjaciela pracownika Apple'a, Ethana Lipnika czy kradzież informacji dotyczących porzuconego już projektu autonomicznego pojazdu elektrycznego.

Więcej na temat Apple:

25.08.2025 13:17
Tagi: AppleApple WatchOppoSmartwatch
