/
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii

Polski Holding Rozwoju (PHR) oraz Zremb Chojnice zrealizują wspólnie zamówienie na elementy platform transportowych dla armii jednego z państw należących do NATO.

Marcin Kusz
Polskie firmy zbudują platformy dla wojsk NATO. Pierwszy taki kontrakt
To pierwsza taka umowa w historii tych podmiotów – zarówno pod względem charakteru zlecenia, jak i jego skali. Wartość kontraktu podstawowego to 29,6 mln zł brutto, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 29,5 mln zł, co daje łącznie niemal 59 mln zł. Zamówienie obejmuje produkcję komponentów do specjalistycznych platform wykorzystywanych przez wojsko. Współpraca została zainicjowana jako umowa podwykonawcza dla zagranicznego kontrahenta wyspecjalizowanego w logistyce wojskowej. Dostawy mają zostać zrealizowane do połowy 2027 r.

Rosnące znaczenie mobilności i logistyki w siłach zbrojnych

Wypowiedzi przedstawicieli PHR wskazują, że rosnące potrzeby armii NATO w zakresie szybkiego reagowania, mobilności i zaawansowanej logistyki sprzyjają rozwojowi tego typu projektów. Wojska sojusznicze kładą coraz większy nacisk na efektywność działań logistycznych, w tym na systemy transportowe skrojone na miarę konkretnych wymogów operacyjnych.

Jak podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PHR, procesy w sektorze zbrojeniowym są znacznie bardziej złożone niż w cywilnym przemyśle. Wiąże się to m.in. z dłuższymi procedurami i wysokimi wymaganiami jakościowymi. Mimo to spółka liczy na kolejne zamówienia, które mają szansę pojawić się w związku z realizacją programu SAFE, czyli unijnej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

PHR chce budować konsorcja i konkurować z największymi

Jak czytamy na łamach Defence24, z PHR nie ogranicza się wyłącznie do roli wykonawcy. Spółka deklaruje gotowość do tworzenia konsorcjów przemysłowych, które mogą skuteczniej ubiegać się o zamówienia publiczne w całej Europie. Zdolność do integracji kompetencji różnych firm (produkcyjnych, projektowych czy logistycznych) ma być odpowiedzią na konkurencję ze strony dużych koncernów działających w sektorze obronnym.

Zawarta umowa może nie imponuje skalą w porównaniu z największymi kontraktami zbrojeniowymi w Europie, ale jej znaczenie dla polskiego przemysłu jest bezdyskusyjne. Firmy znad Wisły wkraczają bezpośrednio w łańcuch dostaw NATO. Może to otworzyć drogę do większej liczby międzynarodowych zleceń. Już wcześniej Grupa Niewiadów-PGM SA podpisała umowę ramową z niemieckim oddziałem Wescom Group na produkcję i dostawę przenośnych systemów rozminowania dynamicznego.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Dziurek / Shutterstock

Marcin Kusz
25.08.2025 19:14
Tagi: natoUnia EuropejskaWojsko
