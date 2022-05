Nawet tanie laptopy dostaną wydajne karty graficzny. Sprawi to AMD Mendocino

Nowoczesny układ graficzny otworzy z kolei drogę tym niedrogim komputerom do zastosowań, które wcześniej były dla nich niedostępne. Relatywnie wydajny układ graficzny zapewni nie tylko walory rozrywkowe, jak dostęp do większego katalogu nowoczesnych gier. Przyda się też do pracy z aplikacjami, które wykorzystują GPU jako akcelerator przeliczeń. Należą do nich przeróżne aplikacje do wspólnej pracy z Microsoft Teams na czele, ale też programy do obróbki zdjęć, wideo i wiele więcej.