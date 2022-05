Jeżeli ktoś myślał, że kryzys mija, to szef Intela ma dla tej osoby złe wieści. Zdaniem Pata Gelsingera, cytowanego przez CNBC, podaż nie nadąży za popytem nawet do 2024 r. z uwagi na niedobory na liniach produkcyjnych. Podobno to już nie COVID-19 odpowiada za problemy z dostawami. Problemem jest ponoć skala zamówień dla rynku układów scalonych bezprecedensowa.