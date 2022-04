Procesory Intel Core 12. wyginają się podczas pracy. To nie usterka, tak ma być

W oświadczeniu wysłanym do redakcji Tom’s Hardware, Intel twierdzi, że wyginanie się układów Alder Lake nie sprawa, że działają one gorzej niż wynika z ich specyfikacji technicznej. Dodaje też, że ręczne próby usunięcia defektu, takie jak wyginanie gniazda płyty głównej, mogą unieważnić gwarancję lub doprowadzić do uszkodzenia procesora.