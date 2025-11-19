REKLAMA
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy

Pierwszy składany iPhone może pozytywnie zaskoczyć. Przewyższy nawet konkurencyjne telefony z Androidem pod jednym, kluczowym względem.

Albert Żurek
Składany iPhone Bateria
Do sieci trafił nowy przeciek dotyczący pojemności akumulatora pierwszego podejścia do telefonów ze składanymi ekranami od Apple’a. Gigant nie zawiedzie. 

Pierwszy składany iPhone z dużą baterią. Zaskakująca pojemność

Apple jest znany z tego, że w swoich telefonach implementuje na ogół małe akumulatory. Pojemności baterii iPhone’ów są znacznie niższe niż w konkurencyjnych telefonach z Androidem. W przypadku tegorocznej serii 17 sytuacja nieco się poprawiła, ponieważ 6,9-calowy 17 Pro Max charakteryzuje się pojemnością 4800 mAh w Europie, a wersje pozbawione karty SIM nawet ponad 5000 mAh.

Natomiast nadchodzący iPhone Fold ma mieć jeszcze większy akumulator. Z nowych informacji wynika, że bateria ma mieć co najmniej 5400 mAh, a w najlepszym przypadku nawet 5800 mAh. Jeśli wyciągniemy średnią wartość z podanych liczby, uzyskamy ok. 5600 mAh. To w porównaniu z obecnymi telefonami konkurencji jest naprawdę wysokim wynikiem.

Samsung w Galaxy Z Foldzie 7 oferuje pojemność 4400 mAh, a Honor w modelu Magic V5 5820 mAh. Dodam jednak, że Samsung korzysta ze starszej technologii akumulatorów litowo-jonowych, gdzie w Honorze znajdują się baterie węglowo-krzemowe charakteryzujące się znacznie większą gęstością energetyczną. Czyli w mniejszej obudowie można zmieścić więcej miliamperogodzin (i watogodzin).

Zakładając, iż pierwszy składany iPhone zapewni baterię 5400 mAh, będziemy mogli mówić o wyniku 400 mAh niższym niż w Honorze, który produkuje składaki od wielu lat. Pamiętajmy jednak, że Apple jest znany z bardzo dobrej optymalizacji i wykorzystania energii - gigant potrafi wyciągnąć ostatnie soki z naprawdę małych akumulatorów. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a Air z pojemnością ok. 3149 mAh, który nie odbiega mocno czasem pracy od zwykłego iPhone’a 17 z akumulatorem ok. 3700 mAh.

Natomiast jeśli gigant osiągnie pojemność 5800 mAh, telefon zaoferuje niemalże identyczną wartość jak konkurencja z Chin. Powinniśmy się spodziewać, że z taką wartością byłby to iPhone o najlepszym czasie pracy na jednym ładowaniu w historii. Już obecny iPhone 17 Pro Max z ogniwem 4800-5000 mAh jest pod tym względem świetny. 

Raport ujawnia, że Apple jest w trakcie testów składaka z baterią 5400-5800 mAh. Nie jest wykluczone, że w urządzeniu znajdzie się jeszcze lepszy akumulator. Początkowo testowano iPhone’a Air z baterią 3000 mAh, ale ostatecznie udało się zwiększyć wynik do 3149 mAh. Duży akumulator może być niezbędny, ponieważ w pierwszym składanym iPhone znajdziemy większy, 7,58-calowy ekran o kwadratowych proporcjach. W zwykłym iPhone 17 Pro Max panel ma przekątną 6,9 cala. 

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

