Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy

Do sieci trafił nowy przeciek dotyczący pojemności akumulatora pierwszego podejścia do telefonów ze składanymi ekranami od Apple’a. Gigant nie zawiedzie.

Pierwszy składany iPhone z dużą baterią. Zaskakująca pojemność

Apple jest znany z tego, że w swoich telefonach implementuje na ogół małe akumulatory. Pojemności baterii iPhone’ów są znacznie niższe niż w konkurencyjnych telefonach z Androidem. W przypadku tegorocznej serii 17 sytuacja nieco się poprawiła, ponieważ 6,9-calowy 17 Pro Max charakteryzuje się pojemnością 4800 mAh w Europie, a wersje pozbawione karty SIM nawet ponad 5000 mAh.

Natomiast nadchodzący iPhone Fold ma mieć jeszcze większy akumulator. Z nowych informacji wynika, że bateria ma mieć co najmniej 5400 mAh, a w najlepszym przypadku nawet 5800 mAh. Jeśli wyciągniemy średnią wartość z podanych liczby, uzyskamy ok. 5600 mAh. To w porównaniu z obecnymi telefonami konkurencji jest naprawdę wysokim wynikiem.

Samsung w Galaxy Z Foldzie 7 oferuje pojemność 4400 mAh, a Honor w modelu Magic V5 5820 mAh. Dodam jednak, że Samsung korzysta ze starszej technologii akumulatorów litowo-jonowych, gdzie w Honorze znajdują się baterie węglowo-krzemowe charakteryzujące się znacznie większą gęstością energetyczną. Czyli w mniejszej obudowie można zmieścić więcej miliamperogodzin (i watogodzin).

Zakładając, iż pierwszy składany iPhone zapewni baterię 5400 mAh, będziemy mogli mówić o wyniku 400 mAh niższym niż w Honorze, który produkuje składaki od wielu lat. Pamiętajmy jednak, że Apple jest znany z bardzo dobrej optymalizacji i wykorzystania energii - gigant potrafi wyciągnąć ostatnie soki z naprawdę małych akumulatorów. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a Air z pojemnością ok. 3149 mAh, który nie odbiega mocno czasem pracy od zwykłego iPhone’a 17 z akumulatorem ok. 3700 mAh.

Natomiast jeśli gigant osiągnie pojemność 5800 mAh, telefon zaoferuje niemalże identyczną wartość jak konkurencja z Chin. Powinniśmy się spodziewać, że z taką wartością byłby to iPhone o najlepszym czasie pracy na jednym ładowaniu w historii. Już obecny iPhone 17 Pro Max z ogniwem 4800-5000 mAh jest pod tym względem świetny.

Raport ujawnia, że Apple jest w trakcie testów składaka z baterią 5400-5800 mAh. Nie jest wykluczone, że w urządzeniu znajdzie się jeszcze lepszy akumulator. Początkowo testowano iPhone’a Air z baterią 3000 mAh, ale ostatecznie udało się zwiększyć wynik do 3149 mAh. Duży akumulator może być niezbędny, ponieważ w pierwszym składanym iPhone znajdziemy większy, 7,58-calowy ekran o kwadratowych proporcjach. W zwykłym iPhone 17 Pro Max panel ma przekątną 6,9 cala.

Albert Żurek 19.11.2025 16:24

