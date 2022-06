Tania, dobra karta graficzna do gier? To zależy jakie mamy oczekiwania. Jeśli zależy nam na rozdzielczości 4K UHD z maksymalnymi ustawieniami graficznymi i ray-tracingiem, to musimy oczywiście sięgnąć po najdroższe modele. Jeśli jednak szukamy karty graficznej do rozdzielczości Full HD i bierzemy pod uwagę obniżenie ustawień jakości grafiki w grach, to znajdziemy przyzwoite karty graficzne w cenach od 1000 do 2000 zł.