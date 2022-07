Intel Arc A750 kontra GeForce RTX 3060

Premiera kart graficznych Arc odbywa się w sposób co najmniej nietypowy. Producenci zazwyczaj zaczynają od najlepszej odmiany swojego produktu, jego sztandarowej edycji, by zwrócić uwagę klientów na markę. Tymczasem układy Arc tak na dobrą sprawę już miały swoją premierę..., ale w swojej najprostszej, najtańszej wersji, na dodatek wyłącznie na rynku chińskim. O Intel Arc A380 nie ma co pisać, nie ma w niej nic ciekawego - i nie powinno być, to prosty chip GPU do podstawowych zadań.