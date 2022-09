Cyberpunk 2077 dostał ostatnią dużą łatkę na konsole PS4 i X1. Co nowego w Edgerunners Update?

Night City Wire to cykliczna audycja CD Projekt RED poświęcona cyberpunkowemu uniwersum. Dzisiejszy odcinek skupił się na animacji Cyberpunk: Edgerunners, czyli animowanemu serialowi, który już 13 września będzie można obejrzeć w całości na platformie Netflix. Będzie on osadzony kanonicznie w tym samym świecie, co gra. To jednak nie koniec wieści na temat Cyberpunka 2077 i długo oczekiwanego dodatku.