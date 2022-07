CD Projekt spadł z tronu. Nowy giełdowy król to spec od zombie

To urealnienie wcale nie jest czymś złym. Przeciwnie. CD Projekt wciąż należy do elitarnego grona zaledwie kilku gamingowych spółek w Polsce z kapitalizacją powyżej miliarda złotych, co bardzo dobrze oddaje kreatywny potencjał Redów. Redukcja wyceny z ponad 35 do mniej niż 10 miliardów złotych nie tylko sprawia, że giełdowa rzeczywistość stała się bliższa stanowi faktycznemu, ale również osadza CD Projekt w ciekawym kontekście, mobilizując firmę do odzyskania renomy osiągniętej dzięki trzeciemu Wiedźminowi.