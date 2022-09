Microsoft podniósł ciśnienie konkurencji. I zachwiał balansem świata gier

Jim Ryan potrzebuje zatem około 6 - 8 lat trwałej, nieustającej obecności Call of Duty na PlayStation. Phil Spencer, doskonale świadom działań Sony, oferuje maksymalnie połowę tego czasu. Dlatego prezes PlayStation będzie robił co w jego mocy, aby wydłużyć czas potrzebny dla Bungie, nie wahając się używać do tego urzedów antymonopolowych czy publicznej debaty. Na jego miejscu robiłbym dokładnie to samo. Utrata którejkolwiek marki ze świętej trójki Call of Duty - FIFA - Grand Theft Auto jest bowiem zbyt dużą stratą, by nie urosnąć do rangi kluczowego wyzwania dla całej korporacji. Z jej prezesem na czele.