The Last of Us Part 1 - cudowna gra, kiepski remake. Recenzja

Chociaż The Last of Us to przede wszystkim kapitalna przygoda dla jednego gracza, Naughty Dog tworzy naprawdę dobre moduły wieloosobowe. Ten w Uncharted 4 czy właśnie The Last of Us Factions były tego najlepszym przykładem. Teraz Factions zostało kompletnie wycięte z głównego menu, a graczom pozostaje wyłącznie przygoda dla jednego gracza, poszerzona o dodatek fabularny Left Behind. Wielka, wielka szkoda.