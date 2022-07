Gdy rozbijam The Last of Us: Part I na czynniki pierwsze, moje szkiełko widzi więcej minusów niż plusów. Oczywiście poniższa lista jest do bólu subiektywna. Pozwala mi jednak pokazać, dlaczego nawet osoba zakochana w The Last of Us może grymasić na wiadomość o nadchodzącym remake'u. Tworząc poniższe punkty wykorzystałem nowe screeny z The Last of Us Part I dla PlayStation 5, które właśnie wyciekły do sieci i można je znaleźć m.in. na Twitterze.