Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"

Przyzwyczailiśmy się do systemów operacyjnych z ikonami. Po tej planecie chodzą szaleńcy, którzy uważają to za przeszłość i chcą się pozbyć znanego rozwiązania. Zastąpi go coś znacznie modniejszego.

Albert Żurek
Komputer bez ikon AI
Jeśli pomyśleliście o sztucznej inteligencji - macie rację. Co prawda na rynku pojawiło się już kilka urządzeń bazujących w pełni na AI (np. Humane AI Pin czy Rabbit R1), ale absolutnie wszystkie okazały się porażką. Za nowym projektem stoi jednak przedsiębiorstwo z dużymi zasobami środków - Humanin - saudyjski startup AI, założony przez państwowy fundusz majątkowy królestwa. Zrobili system operacyjny na komputery bazujący na sztucznej inteligencji.

System operacyjny dla komputera bez ikon? Ale jak to w ogóle możliwe

Pierwsze komputery osobiste korzystały z systemów operacyjnych pozbawionych interfejsu graficznego. Np. wczesne wersje MS-DOS Microsoftu były całkowicie tekstowe - obsługiwało się je wyłącznie poleceniami, które trzeba było znać na pamięć. Dopiero pierwszy Windows 1.0 oferował interfejs graficzny i tak właściwie obsługujemy komputery od ponad 40 lat

Przyjęło się to także w systemach macOS na sprzętach Apple’a, a później na telefonach z iOS oraz Androidem. Właściwie nie wyobrażamy sobie korzystania z komputera, laptopa czy telefonu bez ikonek dedykowanych określonym aplikacjom. Każdy program uruchamiamy w ten sposób - chyba że bawimy się w hakera wolnego od amerykańskich technologii i korzystamy z Linuxa, wtedy niektóre zadania trzeba wykonać poleceniami.

Sztuczna inteligencja daje jednak nowe możliwości interakcji z urządzeniami. Twórcy Rabbit R1 chcieli to wykorzystać, choć właściwie nie wiedzieli jak. Okazało się, że cały ich sprzęt może być osobną aplikacją na Androida. Trudno jednak wyobrazić sobie, że prosimy ChataGPT o to, aby wykonał za nas przelew za rachunki do spółdzielni mieszkaniowej czy opłacił internet. Jeszcze nie mamy takiego zaufania do tych narzędzi. Możemy poprosić czata o wygenerowanie przepisu na pizzę, ale nie zarządzenie naszymi pieniędzmi.

Startup z Arabii Saudyjskiej jednak widzi możliwości sztucznej inteligencji inaczej.

System bazujący na sztucznej inteligencji pozbawiony ikon.

Saudyjski startup Humain jeszcze w tym w tygodniu ma wprowadzić na rynek system operacyjny dla komputerów, który ma umożliwić nietypowe komunikowanie się z urządzeniem oraz wydawanie mu poleceń przez użytkownika. Nowość na rynku ma być alternatywą dla systemów opartych na ikonach takich jak macOS czy Windows, będących na rynku od lat 80. ubiegłego wieku.

Zamiast patrzeć na ikony, po których kliknięciu można uruchomić konkretne aplikacje, teraz można wyrazić swoje intencje – powiedział dyrektor generalny Humain Tareq Amin 

System ma być tworzony od maja tego roku, tuż po rozpoczęciu działalności firmy. Obecnie nie mamy szczegółowych informacji na temat oprogramowania. Najprawdopodobniej nie szczędzono środków na jego tworzenie - Humain jest powiązany z Publicznym Funduszem Inwestycji, którego przewodniczącym jest książę Mohammed bin Salman - premier Arabii Saudyjskiej i następca tronu.

Dlatego pierwszy raz możemy mówić o rozwiązaniu bazującym na sztucznej inteligencji, które ma szanse szerszego przebicia się i wejścia na rynek. Mimo wszystko będzie to trudne. Świat komputerów osobistych jest zdominowany przez dwóch graczy: Microsoft i Apple’a, których systemy mają większość udziału na rynku. Wszystkie inne, poza Linuxem to projekty drugiej ligi.

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock

Albert Żurek
29.10.2025 05:48
Tagi: arabia saudyjskaKomputerySystemy operacyjneSztuczna inteligencja (AI)Windows
