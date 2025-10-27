Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze

Ładowanie...

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Alexander Karp, dyrektor generalny amerykańskiej firmy Palantir Technologies, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa. Nie dajcie się zwieść. Za tym nudnym komunikatem kryje się coś znacznie większego – początek wielkiej technologicznej rewolucji w polskiej armii.

REKLAMA

Cyfrowy mózg amerykańskiego wojska

Jeśli kiedykolwiek słyszeliście o firmie Palantir Technologies, to prawdopodobnie w kontekście CIA, Pentagonu lub wielkich korporacji z Wall Street. To właśnie Palantir odpowiada za jedne z najbardziej zaawansowanych systemów analizy danych na świecie.

Nazwa Palantir Technologies nie jest przypadkowa. Pochodzi od magicznych, widzących kul (palantirów) z Władcy Pierścieni, które umożliwiały komunikację i obserwację na odległość. I właśnie to robi amerykańska firma, założona w 2003 roku m.in. przez Petera Thiela: pozwala "widzieć z daleka" i łączyć pozornie niepowiązane fragmenty danych w jedną spójną całość.

Jej oprogramowanie potrafi łączyć ogromne ilości informacji z satelitów, czujników, sieci społecznościowych, danych wywiadowczych i raportów z pola walki, a następnie tworzyć z tego czytelny obraz sytuacji.

Dla przykładu: Palantir pomagał amerykańskim siłom zlokalizować kryjówki terrorystów w Afganistanie, a podczas pandemii COVID-19 jego platforma analizowała dane o zakażeniach i logistyce szczepionek w USA i Wielkiej Brytanii. Obecnie firma ma kontrakty z amerykańskim Departamentem Obrony warte ponad 1,3 mld dol. Palantir to cyfrowe oczy i uszy nowoczesnego pola walki.

Wśród produktów firmy znajdują się między innymi Palantir Gotham, zaawansowane oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez amerykańskie agencje wywiadowcze i wojsko. Brzmi niewinnie? To pozory. Algorytm Gotham tworzy tak zwany łańcuch zabójstw (kill chain) identyfikując cele i wybierając do ich zniszczenia najbardziej efektywny środek.

Palantir opracował przełomowe technologie, które pomagają nam podejmować lepsze decyzje w strefach działań wojennych - podsumował generał James N. Mattis, były Sekretarz Obrony USA.

Koncern produkuje też pojazdy TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node), które są mobilną stacją sztucznej inteligencji. Ich zastosowanie? Firma podaje, że stacje mają "poprawić zdolność klientów do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu". W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja np. opracowuje trasy lotów pocisków dalekiego zasięgu, aby zadać przeciwnikowi jak najdotkliwsze straty. To jeszcze nie Skynet z Terminatora, ale krok w tym kierunku.

Więcej na Spider's Web:

Polska armia wchodzi w erę danych

Współpraca polskiego MON z Palantir Technologies ma dotyczyć rozwoju systemów opartych o sztuczną inteligencję i analizę danych. Polska armia, podobnie jak inne w NATO, stoi przed wyzwaniem gromadzenia i przetwarzania gigantycznych ilości informacji z dronów, radarów, systemów satelitarnych, a także z rozpoznania elektronicznego.

Bez odpowiedniego oprogramowania te dane są jak tysiące puzzli wrzucone do jednego worka. Palantir potrafi z nich ułożyć pełen obraz: kto, gdzie, kiedy i dlaczego się porusza.

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tej współpracy może być wprowadzenie systemów AI wspierających decyzje dowódców w czasie rzeczywistym. W USA Palantir rozwija oprogramowanie, które na podstawie danych z pola walki potrafi przewidzieć, gdzie może nastąpić atak przeciwnika lub gdzie najlepiej wysłać wsparcie.

Pamiętać jednak trzeba, że póki co podpisano list intencyjny. To dokument wyrażający wstępne zamiary stron do współpracy, ale który nie jest wiążący prawnie jak umowa. To dopiero przymiarka do prawdziwej umowy.

REKLAMA

Polska armia coraz bardziej cyfrowa

W świecie, w którym wojny wygrywa nie tylko ten, kto ma więcej czołgów, ale ten, kto szybciej przetwarza informacje, sojusz z firmą taką jak Palantir może okazać się jednym z najważniejszych strategicznych ruchów ostatnich lat.

Bazy danych są dziś największym skarbem, a Palantir dostarcza narzędzia, by ten skarb wydobyć.

REKLAMA

Bogdan Stech 27.10.2025 16:27

Ładowanie...