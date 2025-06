Wsadzili bota za stery myśliwca. Tak Europa szykuje się do wojny

To, co udało nam się osiągnąć z Helsing, to nie tylko technologiczny przełom, ale zapowiedź przyszłości walki powietrznej. I dzieje się to tu i teraz – w Europie – powiedział Marcus Wandt, pilot testowy i dyrektor ds. innowacji w Saabie. Usiadł on osobiście za starami Gripena wyposażonego w sztuczną inteligencję.