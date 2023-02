Sztuczna inteligencja sama pilotowała F-16. Pokonała też w walce doświadczonego pilota

Walki rozgrywane pomiędzy człowiekiem a maszyną odbywały się na krótkim dystansie z użyciem działek oraz rakiet naprowadzanych na ciepło. Sztuczna inteligencja wygrała 5:0 dzięki agresywnej postawie i wykonywaniu precyzyjnych manewrów, których człowiek nie byłby w stanie wykonać i wytrzymać ze względu na przeciążenia.



Sztuczna inteligencja rozwija się więc tak szybko, że może przejąć stery samolotów bojowych szybciej, niż to wydawało się do tej pory. SI miała być wykorzystywana w roli lojalnego skrzydłowego, do prowadzenia dronów współpracujących z myśliwcem pilotowanym przez człowieka. Postępy w pracach nad algorytmem pokazują, że program będzie mógł być nie tylko wsparciem, ale będzie mógł zastąpić w całości człowieka z lepszym skutkiem.