Terminator czai się tuż za rogiem. Tak wojsko sięga po sztuczną inteligencję

Projekt Maven to inicjatywa, która powstała we współpracy z Google'em. Jego celem było wykorzystanie technologii SI do analizy materiałów wideo z dronów. Zainicjowany w 2017 r. projekt miał na celu stworzenie systemu sztucznej inteligencji, który wspomagałby analityków wojskowych w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach satelitarnych i nagraniach wideo z dronów.