Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG

Ładowanie...

Deklaracja Philipsa padła tuż po oficjalnej prezentacji Dolby Vision 2 na CES. TP Vision i Dolby Laboratories potwierdziły, że wszystkie kluczowe serie OLED na rok 2026 otrzymają pełną obsługę nowego formatu. Nie pojedynczy model dla entuzjastów a szeroka ofensywa obejmująca:

OLED8 (OLED811) - nową serię otwierającą portfolio,

OLED9 (OLED911) - sztandarową linię,

OLED951 - absolutny top, który ma pokazać pełnię możliwości technologii.

REKLAMA

Wszystkie te telewizory korzystają z procesora MediaTek Pentonic 800 z MiraVision Pro -pierwszego układu scalonego stworzonego z myślą o Dolby Vision 2. To właśnie ten chipset otwiera drzwi do nowej generacji HDR.

Czytaj też:

Szefowa marketingu TP Vision, Annette Van Dijk, nie kryła dumy: Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy zaoferować najwyższy punkt odniesienia jakości obrazu łącząc technologię Dolby z mocą naszego procesora P5 AI. Philips TV jest pierwszą marką, która ogłasza dostępność Dolby Vision 2 w telewizorach OLED.

I trudno odmówić jej racji.

Hisense i TCL gonią, ale dopiero po aktualizacji

Philips może świętować pierwsze miejsce, ale nie jest jedynym producentem, który zobowiązał się do wdrożenia Dolby Vision 2. Dolby potwierdziło, że Hisense i TCL również dołączą do wyścigu - choć ich strategia jest wyraźnie inna.

Hisense planuje wprowadzić Dolby Vision 2 do swoich telewizorów LCD z podświetleniem miniLED RGB - przede wszystkim serii UX, UR9 i UR8. Problem w tym, że obsługa pojawi się dopiero w drugiej połowie roku, poprzez aktualizację oprogramowania. Kupując telewizor w dniu premiery użytkownik nie dostanie więc pełnego pakietu funkcji.

Philips OLED950 z Ambilight

Podobnie wygląda sytuacja w TCL. Seria X11L oraz popularna linia C również otrzymają Dolby Vision 2 po premierze, w formie aktualizacji. TCL potwierdził, że X11L będzie kompatybilny z Dolby Vision 2 Max, czyli najbardziej zaawansowaną wersją formatu. Różnica między Philipsem a konkurencją jest tu fundamentalna. Philips oferuje obsługę sprzętową od pierwszego dnia. Hisense i TCL - dopiero kiedyś.

LG milczy. Samsung idzie własną drogą. Branża czeka na ruch gigantów

Największym zaskoczeniem nie był jednak debiut Philipsa, lecz… cisza LG. Firma, która przez lata była twarzą Dolby Vision i liderem rynku OLED, nie zapowiedziała obsługi Dolby Vision 2 w telewizorach na bieżący rok.

Co więcej, David Park - szef marketingu LG w Stanach Zjednoczonych - przyznał wprost, że firma nie ma w tej chwili planów wdrożenia nowego standardu. Jego wypowiedzi sugerowały nawet, że Dolby Vision 2 nie jest jeszcze szeroko omawiane wewnątrz LG. To zaskakujący zwrot, który może świadczyć o ostrożności, ale też o problemach z integracją nowego standardu z autorskimi procesorami LG.

Samsung natomiast pozostaje konsekwentny: Dolby Vision go nie interesuje. Firma stawia na standard HDR10+, a w bieżącym roku wprowadzi jego nową wersję - HDR10+ Advanced. To logiczne z perspektywy biznesowej (brak opłat licencyjnych), ale dla konsumentów oznacza jedno: telewizory Samsunga nadal nie będą obsługiwać najnowszych technologii Dolby.

Sony i Panasonic czekają na rozwój sytuacji

Sony tradycyjnie nie ujawnia swoich planów telewizyjnych na CES - robi to dopiero wiosną. Jeśli Japończycy planują wsparcie dla Dolby Vision 2 to dowiemy się o tym najwcześniej w marcu lub kwietniu.

Panasonic natomiast zwykle prezentuje swoje sztandarowce właśnie na CES, ale tym razem zrobił wyjątek. Informacje o jego podejściu do Dolby Vision 2 poznamy zapewne dopiero w maju. Obie firmy mogą po prostu obserwować rynek i czekać na reakcję konsumentów na telewizory Philipsa, Hisense’a i TCL-a.

Co właściwie zmienia Dolby Vision 2?

Dolby Vision (efekt symulowany)

Dolby Vision 2 to nowy silnik przetwarzania obrazu, który działa na poziomie niemal każdego kadru i dynamicznie dostosowuje się do warunków oglądania. Najważniejsze elementy:

Content Intelligence - system analizujący treść w czasie rzeczywistym i dostosowujący obraz do intencji twórcy oraz oświetlenia w pomieszczeniu. W jego skład wchodzą m.in.:

Precision Black - poprawia widoczność detali w ciemnych scenach bez rozjaśniania na siłę,

Light Sense 2 - analizuje światło w pokoju i dostosowuje jasność obrazu,

Dolby Sport / Dolby Gaming - tryby optymalizujące transmisje sportowe i gry.

Authentic Motion - nowy system kontroli ruchu, który eliminuje szarpanie między ujęciami i nadaje obrazowi bardziej filmowy charakter.

Zaawansowane mapowanie tonów - wykorzystuje pełnię możliwości współczesnych paneli OLED i Mini-LED, szczególnie ich rosnącą jasność i nasycenie.

Dlaczego Philips był pierwszy? Bo miał odpowiedni hardware

Dolby Vision 2 wymaga konkretnego układu: MediaTek Pentonic 800 z MiraVision Pro. To chipset zaprojektowany od podstaw z myślą o nowym standardzie.

Philips, który od lat współpracuje z MediaTekiem, miał więc naturalną przewagę. LG korzysta z własnych procesorów, które wymagają dłuższego cyklu integracji. Samsung - jak wiemy - w ogóle nie planuje obsługiwać Dolby Vision.

Philips wykorzystał więc moment i wykonał ruch, który może przywrócić mu status innowatora w segmencie premium.

Ekosystem treści - pięta achillesowa Dolby Vision 2

Jest jednak jeden problem: treści w Dolby Vision 2 praktycznie nie istnieją.

Na dziś jedynie Peacock oficjalnie zapowiedział obsługę, a Canal+ potwierdził plany. To wciąż kropla w morzu potrzeb. Dolby Vision pierwszej generacji i HDR10 mają za sobą lata rozwoju i ogromne biblioteki filmów oraz seriali. Dolby Vision 2 dopiero zaczyna.

REKLAMA

Kupując telewizor Philipsa z Dolby Vision 2, użytkownik inwestuje więc w przyszłość - i musi liczyć na to, że twórcy treści szybko nadrobią zaległości. Dolby Vision 2 dopiero zaczyna swoją drogę, a Philips już stoi na jej czele. Teraz pozostaje czekać, aż technologia trafi pod strzechy i pokaże, czy faktycznie zasługuje na miano rewolucji, którą Dolby obiecuje.

REKLAMA

Maciej Gajewski 12.01.2026 18:49

Ładowanie...