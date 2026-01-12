Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem

Ładowanie...

Rozwiązanie nazwano "Narty" i obowiązuje w krajach najchętniej wybieranych przez entuzjastów sportów zimowych. Mowa o Czechach, Słowacji, Włoch, Austrii oraz Francji. Pakiet ma być dostępny zarówno dla klientów abonamentowych, jak i posiadaczy karty. Co obejmuje nowa paczka i jak można z niej skorzystać?

Plus zrobił pakiet na Narty do wykorzystania za granicą

Plan roamingowy Narty jest oczywiście płatny. Kosztuje 30 zł i daje dostęp do 6 GB internetu do wykorzystania na terenie pięciu krajów Unii Europejskiej. To dodatkowa opcja dla tych, którzy skorzystają z danych przewidzianych w posiadanym planie na kartę lub abonamencie. Zasada jest taka, że im droższa jest usługa, tym więcej GB się dostaje.

Dla przykładu użytkownicy pakietu Chill za 30 zł/mies. z 30 GB w kraju mają 10,31 GB w roamingu UE. Jeśli to nie wystarczy, można dokupić pakiet Narty. Ten ma być dostępny maksymalnie 30 dni od momentu aktywacji. W zależności od oferty.

W przypadku klientów abonamentowych ważność liczy się do końca kolejnego okresu rozliczeniowego. Czyli jeśli płatność rachunku przypada na 28 dnia miesiąca, a aktywujemy go pierwszego dnia, pakiet będzie dostępny przez prawie cztery tygodnie. Natomiast w planach na kartę zawsze obowiązuje przez 30 dni od momentu aktywacji.

Jak aktywować pakiet Narty? Można to zrobić na kilka sposobów:

zalogować się, uruchomić aplikację iPlus i znaleźć pakiet;

wysłać SMS o treści NARTY na numer 2601;

kontaktując się z działem obsługi klienta telefonicznie;

udając się osobiście do punktu sprzedaży.

Jest to oferta sezonowa. Pakiet ma być dostępny tylko do 30 kwietnia 2026 r. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny pakiet zagraniczny. Operator ma też rozwiązania stworzone z myślą o innych kierunkach: Europie i Turcji, USA, czy Świata. Wszystkie dostępne pakiety można znaleźć na tej stronie internetowej.

12.01.2026

