5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego

W 2025 r. internet mobilny w Polsce znacząco przyspieszył. Kilka lat temu mogliśmy pomarzyć o tak szybkim połączeniu w telefonie.

Albert Żurek
Gliwice 5G maszt
Już w 2024 r. polski rynek telekomunikacyjny doczekał się największej rewolucji od lat. Operatorzy wystartowali bowiem z prawdziwym 5G bazującym na paśmie C 3,6 GHz. Szczytowe prędkości pobierania szczególnie w miastach wzrosły, jednak wynik był nieco zaniżany przez tereny z wolniejszą infrastrukturą. Sytuację poprawiono w 2025 r.

Internet 5G w Polsce szybki niczym światłowód

Prawdziwe 5G w Polsce wykorzystuje się od początku 2024 r. za sprawą pasma 3,6 GHz. W połowie 2025 r. uruchomiono nowe pasmo 5G 700 MHz. Technologia nie gwarantuje aż tak szybkiego połączenie, jak 3,6 GHz, ale jest istotnie szybsza od LTE czy 5G DSS wykorzystującego pasmo LTE. Niższe pasmo najlepiej radzi sobie na terenach z mniejszą gęstością zabudowy oraz dobrze penetruje grube mury budynków.

Z obecnych danych wynika, że Orange ma najlepszą infrastrukturę bazującą na paśmie 700 MHz. W praktyce dzięki rozwiązaniu użytkownicy mogą liczyć na średnie transfery na poziomie 70 Mb/s. Bardziej zaawansowana jest jednak częstotliwość 3,6 GHz, dzięki której Polacy uzyskują w telefonach średnie prędkości pobierania na poziomie 360 Mb/s. 

Warto zauważyć, że to prędkość, która do niedawna była osiągalna tylko za sprawą stacjonarnego połączenia. 300 Mb/s jest podstawową opcją w ofertach operatorów, po którą sięga mnóstwo mieszkańców naszego kraju głównie przez stosunkowo niską cenę. W ofertach mobilnych najczęściej nie mamy limitu prędkości połączenia. Zamiast tego musimy liczyć się z limitami gigabajtów wykorzystanych każdego miesiąca.

Fakt, iż możemy uzyskać tak szybkie średnie prędkości pobierania w telefonie bez stałego połączenia ze światłowodem robi wrażenie. Posiadacze najlepszych smartfonów znajdujący się odpowiednio blisko nadajników mogą liczyć na znacznie wyższe maksymalne prędkości - rekordziści zanotowali pomiary na poziomie 1,8 Gb/s (klienci Play, T-Mobile i Orange) oraz 1,4 Gb/s w Plusie. Jeśli weźmiemy średnie prędkości technologii 5G, liczby są niższe, lecz wciąż wysokie:

  • średnia prędkość pobierania na 5G: 236 Mb/s w 2025, 189 Mb/s w 2024;
  • średnia prędkość wysyłania na 5G: 30 Mb/s w 2025, 27 Mb/s w 2024;
  • średnia wartość ping na 5G: 23 ms w 2025, 24 ms w 2024.

Zasięg 5G jest coraz szerszy. Speedtest.pl zanotował ogromne wzrosty liczby gmin, w których pojawiły się testy z wykorzystaniem sieci komórkowej najnowszej generacji.

Czytaj też:

A jak wygląda ogół internetu mobilnego w Polsce?

W kraju wciąż znacznie popularniejsza jest starsza generacja sieci LTE. Mimo wszystko dzięki 5G ogólna średnia prędkość internetu mobilnego w naszych telefonach wzrosła. W stosunku do 2024 r. mówimy o 30-procentowej poprawie z 70 Mb/s do 90 Mb/s. Biorąc szerszą perspektywę i dane z 2023 r., możemy mówić o dwukrotnej poprawie w ciągu dwóch lat pod kątem średniej prędkości internetu mobilnego w Polsce. 

Średnia prędkość wysyłania wzrosła o symboliczny 1 Mb/s z 15 Mb/s do 16 Mb/s. Ping też spadł z 29 do 28 ms. Specjaliści z Speedtest podkreślają też wzrost szybkości internetu domowego, która w 2025 r. wynosiła 180 Mb/s w porównaniu z 159 Mb/s w 2024 r. Wnioski są takie, że 5G w telefonach jest szybsze niż internet domowy w Polsce.

Albert Żurek
12.01.2026 06:42
Tagi: 5GInternetLTESieci komórkowe
