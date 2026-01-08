REKLAMA
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę

Orange da ci nawet 500 zł na nowy telefon. Warunkiem jest otrzymanie specjalnego listu i odsprzedanie swojego obecnego telefonu. Ograniczona czasowo oferta ma pomóc w przesiadce z wymierającego 3G.

Malwina Kuśmierek
Orange oferuje do 500 zł za stary telefon
Orange Polska zakończył w całym kraju proces wyłączania sieci 3G. Dlatego operator przygotował specjalną ofertę dla klientów, którzy wciąż korzystają ze starszych telefonów: nawet 500 zł rabatu na zakup nowego urządzenia z VoLTE w zamian za odsprzedanie dotychczas używanego sprzętu.

Orange pomaga po wyłączeniu 3G. Rabat do 500 zł na nowy sprzęt

Akcja jest bezpośrednio powiązana z przejściem Orange na nowsze technologie mobilne. W miejsce 3G uruchomiono LTE, które zapewnia szybszy internet mobilny oraz obsługę rozmów głosowych w technologii VoLTE (Voice over LTE). Dzięki temu połączenia są zestawiane szybciej, oferują wyższą jakość dźwięku, a użytkownik może jednocześnie rozmawiać i korzystać z transmisji danych.

Operator podkreśla jednak, że aby w pełni korzystać z LTE i VoLTE, potrzebny jest zarówno kompatybilny telefon, jak i karta SIM obsługująca te standardy. Wymiana karty SIM jest bezpłatna i możliwa w każdym salonie Orange - jednak tego samego nie można powiedzieć o zakupie nowego telefonu. Dlatego Orange wyciąga pomocną dłoń i pieniądze na nowy telefon, który obsłuży nowe standardy sieci.

Sprawdź swoją skrzynkę na listy

Promocja nie jest dostępna dla wszystkich. Warunkiem jest otrzymanie od Orange specjalnego listu, bowiem obecnie wysyła tradycyjne listy do wybranych klientów abonamentowych, którzy nadal korzystają z telefonów działających w sieciach 2G lub 3G. W korespondencji wskazane jest konkretne urządzenie, które można odsprzedać operatorowi.

Aby otrzymać rabat do 500 zł, trzeba:

  • przynieść do salonu telefon wskazany w liście,
  • odsprzedać go operatorowi,
  • tego samego dnia kupić nowy telefon obsługujący VoLTE.

Zniżka naliczana jest od razu przy zakupie. Jeśli wybrany model kosztuje więcej niż 500 zł, pozostałą kwotę można rozłożyć na raty 0%. Oferta obowiązuje do 13 lutego 2026 roku.

Opcja także dla seniorów

Orange wyraźnie kieruje akcję również do osób starszych, które często najdłużej korzystają z prostych telefonów bez wsparcia dla nowych standardów. W ofercie operatora oprócz smartfonów znajdują się klasyczne modele z klawiaturą, ale już z obsługą LTE i VoLTE. Operator wskazuje m.in. myPhone Bueno LTE, Maxcom MM835 SE oraz Maxcom Comfort MM724, których ceny zaczynają się od 299 zł.

