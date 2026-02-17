Logo
Xiaomi ma kapitalne wieści. Drożyzna opanowana, Xiaomi 17 Ultra kusi ceną

Xiaomi zaraz wyda swoje najlepsze smartfony. Chiński gigant powalczy z najlepszymi - Samsungiem i Applem – przy pomocy dwóch topowych modeli.

Albert Żurek
Xiaomi 17 Max
W sieci pojawiła się informacja dotycząca prawdopodobnej daty premiery oraz ceny smartfonów z serii Xiaomi 17. Mam dwie pozytywne wiadomości. Mimo drogiej pamięci operacyjnej i wewnętrznej producent pozostanie przy zeszłorocznych cenniku. Premiera urządzeń to kwestia tego miesiąca.

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra to odpowiedź na Samsunga i Apple’a

Z nowego doniesienia wynika, że Xiaomi wyda dwa modele: 17 i 17 Ultra już 28 lutego na globalnym rynku. W tym czasie urządzenia powinny także trafić do Europy oraz Polski. To samo źródło również podaje ceny, które prezentują się następująco:

  • Xiaomi 17 12/256 GB - 999 euro,
  • Xiaomi 17 12/512 GB - 1099 euro,
  • Xiaomi 17 Ultra 16/512 GB - 1499 euro,
  • Xiaomi 17 Ultra 16 GB / 1 TB - 1699 euro.

Pozytywna wiadomość jest taka, że podane ceny są takie same jak w ubiegłym roku. Producent najwyraźniej zdecydował się utrzymać dotychczasowy poziom, aby zachować opłacalność urządzeń na tle konkurencji.

Jeśli firma postanowiła utrzymać ceny poprzedniej serii w euro, podobnego kroku powinniśmy się też spodziewać w Polsce. Zeszłoroczna rodzina Xiaomi 15 kosztowała u nas:

  • Xiaomi 15 12/256 GB - 4199 zł,
  • Xiaomi 15 12/512 GB - 4699 zł,
  • Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB - 6299 zł,
  • Xiaomi 15 Ultra 16 GB / 1 TB - 6999 zł.

Nawet pomimo braku podwyżek Xiaomi musi jednak pamiętać o mocnej konkurencji. Xiaomi 17 i 17 Ultra to bezpośrednia odpowiedź na iPhone’y 17 i 17 Pro Max. Firma zmieniła nazewnictwo i przeskoczyła jedną liczbę (16), aby dostosować się do Apple’a. 

Tyle że konkurencyjny iPhone 17 jest tańszy, ponieważ można go kupić za 3999 zł. iPhone 17 Pro Max natomiast wyceniono na 6299 zł. Z drugiej strony Samsung 25 lutego ma wydać nową serię Galaxy S26 obejmującą trzy modele: S26, S26+ i S26 Ultra, która również będzie stanowić duże zagrożenie dla Xiaomi 17.

Xiaomi 17 - specyfikacja jest znana

Specyfikacja Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra jest nam znana. Oba telefony zadebiutowały już w Chinach. Wyższy model zaoferuje:

  • ekran: 6,9 cala, AMOLED LTPO, 120 Hz, rozdzielczość 1,5K, jasność 3500 nitów, szkło Xiaomi Shield Glass 3.0;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 16 GB RAM, 512 GB - 1 TB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • akumulator: 6000 mAh, ładowanie przewodowe 90 W,  bezprzewodowe 50 W;
  • aparat: 50 Mpix główny, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix o 2,6-krotynm zbliżeniu, teleobiektyw 200 Mpix 4,3x;
  • łączności: 4G, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2;
  • wodoszczelność: IP66, IP68, IP69;
  • system: Android 16, HyperOS 3.

Natomiast w Xiaomi 17 możemy liczyć na:

  • ekran: 6,3 cala, AMOLED LTPO, 120 Hz, rozdzielczość FullHD+, jasność 3500 nitów, szkło Xiaomi Shield Glass 3.0;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 - 512 GB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • akumulator: 6330 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 50 W;
  • aparat: 50 Mpix główny, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 2,6x 50 Mpix;
  • łączności: 4G, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2;
  • wodoszczelność: IP66, IP68, IP69;
  • system: Android 16, HyperOS 3.
Urządzenia pojawią się już pod koniec tego miesiąca. 

Albert Żurek
17.02.2026 15:54
