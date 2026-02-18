Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI

Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchamia nowy, stały panel naukowy do spraw sztucznej inteligencji. W grupie ekspertów z całego świata pojawia się polskie nazwisko. Bez twardych danych i wspólnego języka o technologii nie da się już prowadzić poważnej polityki.

Marcin Kusz
Bitwa o standardy AI przenosi się do ONZ. Polskie nazwisko na liście ekspertów
REKLAMA

W połowie lutego zapadła decyzja, która przekłada dyskusje w ONZ na konkretne działania. Zgromadzenie Ogólne formalnie zatwierdziło skład Niezależnego Międzynarodowego Panelu Naukowego do spraw Sztucznej Inteligencji, w skrócie NISI. Sam panel został zapisany w rezolucji przyjętej jeszcze w 2025 r., ale dopiero teraz otrzymał nazwiska, kalendarz posiedzeń i możliwość rozpoczęcia prac.

REKLAMA

Sekretarz generalny Antonio Guterres przedstawia NISI jako pierwszą w pełni niezależną, globalną strukturę naukową poświęconą wyłącznie sztucznej inteligencji. Jej zadaniem ma być wypełnienie luk w wiedzy – szczególnie tych, które dzielą technologiczne potęgi od państw dopiero uczących się, jak podchodzić do AI. Dla wielu rządów, które nie mają własnych laboratoriów badawczych ani setek analityków, raporty panelu będą de facto podręcznikiem do zrozumienia skutków tej technologii.

NISI ma porządkować wiedzę, a nie pisać prawo

Jak czytamy na łamach CyberDefence24, nowy panel nie jest kolejnym nadzorcą w stylu klasycznej agencji regulacyjnej. Jego rola ma być bardziej miękka, ale w praktyce niezwykle wpływowa. Naukowcy mają co roku przygotowywać obszerne raporty podsumowujące aktualny stan badań nad sztuczną inteligencją: jej możliwościami, ryzykami i skutkami gospodarczymi oraz społecznymi.

W rezolucji powierzono panelowi kilka kluczowych zadań. Po pierwsze, systematyczne opracowywanie analiz opartych na dowodach naukowych, które politycy będą mogli wykorzystać jako uzasadnienie dla krajowych przepisów. Po drugie, powoływanie wyspecjalizowanych grup roboczych, gdy pojawi się potrzeba przyjrzenia się np. wpływowi AI na rynek pracy, zdrowie czy bezpieczeństwo militarne. Po trzecie, regularne zdawanie relacji przed Zgromadzeniem Ogólnym oraz udział w nowym Globalnym Dialogu na Temat Zarządzania Sztuczną Inteligencją.

Panel nie ma żadnych twardych narzędzi nacisku. Nie będzie wydawał wiążących zaleceń ani nakładał kar. Jednak w świecie, w którym ministrowie i regulatorzy szukają legitymacji dla swoich decyzji, tego typu opracowania mają ogromną wagę. To z takich dokumentów rodzą się później normy techniczne, wytyczne dla zamówień publicznych czy argumenty w krajowych debatach politycznych.

Kilkadziesiąt nazwisk, w tym jedno z Polski

Zatwierdzona lista członków NISI pokazuje, że ONZ starała się połączyć kilka światów: naukę, doświadczenie regulacyjne i perspektywę krajów spoza tradycyjnego technologicznego centrum. W składzie są m.in. filipińska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Ressa, jeden z pionierów współczesnych badań nad AI Yoshua Bengio z Kanady, senegalska badaczka Adji Bousso Dieng zajmująca się zastosowaniami sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych oraz Rita Orji z Nigerii, specjalizująca się w projektowaniu systemów zorientowanych na człowieka.

W tym gronie znalazł się również Polak – profesor Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Sankowski, szef instytutu badawczego IDEAS. To nie tylko osobisty sukces naukowca, lecz także znak, że polskie środowisko badawcze w obszarze AI jest dostrzegane na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Od tej pory w najważniejszej światowej dyskusji o standardach technologicznych pojawia się głos z Warszawy, a nie wyłącznie komentarze do decyzji podejmowanych gdzieś daleko.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Z punktu widzenia ONZ równie ważna jak lista nazwisk jest sama różnorodność panelu. Zadbano o obecność osób z różnych kontynentów, kultur i systemów politycznych, a także o równowagę płci. Dwóch współprzewodniczących ma pochodzić z krajów o odmiennym statusie rozwojowym, tak aby w pracach panelu nie dominowała wyłącznie perspektywa technologicznych potęg.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
18.02.2026 06:12
Tagi: naukowcyONZSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
20:08
Microsoft utrudnia pobieranie Windows 11. Wielka zmiana na gorsze
Aktualizacja: 2026-02-17T20:08:19+01:00
19:57
Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo
Aktualizacja: 2026-02-17T19:57:46+01:00
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
17:35
Messenger i WhatsApp mam już głęboko w pompie. Pisz mi SMS-y
Aktualizacja: 2026-02-17T17:35:00+01:00
17:12
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki
Aktualizacja: 2026-02-17T17:12:37+01:00
16:12
Kraków szykuje antykoncepcję dla gołębi. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-17T16:12:53+01:00
15:54
Xiaomi ma kapitalne wieści. Drożyzna opanowana, Xiaomi 17 Ultra kusi ceną
Aktualizacja: 2026-02-17T15:54:09+01:00
15:42
Prezes Samsunga walczył o tańsze smartfony. Poległ, ale my mamy złotówkę
Aktualizacja: 2026-02-17T15:42:19+01:00
15:20
Uciszyli królów życia gadających przez telefon. Tak musi być wszędzie
Aktualizacja: 2026-02-17T15:20:16+01:00
14:55
Meta zabiła Messengera w oknie. Tracimy ostatnią bezfacebookową przystań
Aktualizacja: 2026-02-17T14:55:23+01:00
13:56
Orange ulepsza abonament. Żałuję, że się pospieszyłem
Aktualizacja: 2026-02-17T13:56:07+01:00
13:47
Msze w Watykanie jak Netflix. Skanujesz kod i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2026-02-17T13:47:38+01:00
13:19
Miliardy na beton. Rusza wielki program budowy schronów w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-17T13:19:21+01:00
12:30
Rekordziści systemu kaucyjnego. Oddają i odbierają setki złotych
Aktualizacja: 2026-02-17T12:30:27+01:00
11:19
Wywiercili starożytne bakterie. "Są odporne na nasze antybiotyki"
Aktualizacja: 2026-02-17T11:19:05+01:00
10:30
Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Będą chodzić po domach
Aktualizacja: 2026-02-17T10:30:01+01:00
8:43
Wsiadasz i jedziesz bez kontroli. Idzie wielka zmiana w PKP Intercity
Aktualizacja: 2026-02-17T08:43:28+01:00
8:08
Ukradną iPhone’a? Apple zareaguje automatycznie
Aktualizacja: 2026-02-17T08:08:17+01:00
7:14
Vinted tnie konta jak leci. Mały handel dostał w twarz od Unii
Aktualizacja: 2026-02-17T07:14:35+01:00
7:00
Nie kupisz nowego dysku. Produkcja na 2026 r. wyprzedana na amen
Aktualizacja: 2026-02-17T07:00:00+01:00
6:33
Właściciel Facebooka idzie po wasze twarze. Wykorzysta do tego niewidomych
Aktualizacja: 2026-02-17T06:33:21+01:00
6:31
Google zasypany prośbami z Polski. "Chcemy zniknąć z sieci"
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:56+01:00
6:31
Kradną nam wspomnienia. Nawet przeszłość musi być zmyślona
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:00+01:00
6:21
Myszy komputerowe będą z biomateriału. Tak wyglądają prototypy przyszłości
Aktualizacja: 2026-02-17T06:21:00+01:00
6:11
Znaleźli sposób na blokujących ścieżki rowerowe. Mandaty będą lecieć z automatu
Aktualizacja: 2026-02-17T06:11:00+01:00
21:47
Jak znaleźć iPhone'a i inne sprzęty Apple'a? Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-16T21:47:55+01:00
21:32
Obiecałem sobie, że nie kupię nowego iPhone'a. Apple właśnie mnie złamał
Aktualizacja: 2026-02-16T21:32:38+01:00
21:15
Monster Hunter Stories 3 to pierwszy raz, kiedy trzeba dać serii szansę - test
Aktualizacja: 2026-02-16T21:15:37+01:00
20:54
Centra danych pożerają kolejny segment. Zjedzą twój domowy internet
Aktualizacja: 2026-02-16T20:54:32+01:00
20:34
Windows już zalepiony Copilotem. Teraz Microsoft pcha się na Maca
Aktualizacja: 2026-02-16T20:34:46+01:00
20:11
Dobre wieści: już nie trzeba oszczędzać na PlayStation 6
Aktualizacja: 2026-02-16T20:11:37+01:00
19:57
Hejtowaliście wygląd iOS 26. Apple właśnie was przejrzał
Aktualizacja: 2026-02-16T19:57:45+01:00
19:26
Koniec psucia sygnału GPS nad Polską. Nasze satelity namierzą sprawców
Aktualizacja: 2026-02-16T19:26:27+01:00
18:33
Sprzedają Galaxy S26 przed premierą. Skąd oni to wzięli?
Aktualizacja: 2026-02-16T18:33:26+01:00
18:08
Francja bierze nasze Pioruny. Polska broń podbija Europę
Aktualizacja: 2026-02-16T18:08:50+01:00
17:48
Windows 11 psuje WiFi. Lepiej szybko pobierz nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-16T17:48:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA