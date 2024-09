ONZ: AI musimy traktować tak samo, jak zmiany klimatyczne

W sposób podobny do IPCC, wyspecjalizowana jednostka wiedzy i badań w zakresie sztucznej inteligencji obejmowałaby niezależny, prowadzony przez ekspertów proces, który publikuje naukowe, oparte na dowodach spostrzeżenia, powiedzmy co sześć miesięcy, aby informować decydentów o przyszłej trajektorii rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji. Powinno to obejmować uzgodnienia z firmami w zakresie dostępu do informacji na potrzeby badań i analizy horyzontu. Funkcja ta pomogłaby społeczeństwu lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję i doprowadzić do konsensusu w społeczności międzynarodowej co do szybkości i wpływu ewolucji sztucznej inteligencji. [...]