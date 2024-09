Google może spać spokojnie. Wyszukiwarka od OpenAI zbiera ostre baty

SearchGPT to wyszukiwarka stworzona przez OpenAI, która w przeciwieństwie do znanych nam wyszukiwarek internetowych nie podaje długiej listy stron pasujących do słów kluczowych wyszukiwania, lecz wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania zgrabnych odpowiedzi z wyraźnie zaznaczonymi źródłami, podsumowując informacje zaczerpnięte z różnych stron internetowych.