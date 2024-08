Mimo że "niezamierzone generowanie głosu nadal istnieje jako słabość modelu", to OpenAI stwierdziło, że ryzyko wystąpienia tego typu sytuacji jest "minimalne" i systemy firmy wychwytują 100 proc. "znaczących odchyleń od głosu systemowego". Potencjalne zagrożenie płynie nie tylko ze strony czatbota, który mógłby kopiować głos użytkownika, ale także ze względu na ataki typu prompt injection, które poprzez odpowiednią treść promptu (zapytania) mogłyby sprowokować czatbota do kopiowania głosu. A stąd prosta droga do np. generowania deepfejków na podstawie nagrań głosu polityków.