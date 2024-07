Nawet gdy nie zarabia, to zarabia. Microsoft pokazał, że jego strategia jest genialna

Tyle że plan Microsoftu jest zaiste genialny. Firmie bardzo zależy, by jej klienci odnosili sukcesy, leży to w jej bezpośrednim interesie. Microsoft jednak zarobi nawet wtedy, gdy połowa tego generatywnego diabelstwa długo nie wyjdzie z fazy startupu, przez lata szukając kolejnych inwestorów do palenia dolarami w piecu, zamiast zarabiać. Powiem jeszcze więcej: za każdym razem, gdy na iPhonie użytkownik skorzysta z ChatGPT przez Apple Intelligence, to zarobi na tym Microsoft. I nie, nie dlatego, że ChatGPT pochodzi od OpenAI, a to jest finansowane przez firmę Nadelli. Chodzi o zupełnie co innego.