AMD chce by generatywna SI była tania i dostępna dla wszystkich. Ma doskonały plan

Nijak ma się to do biliona Nvidii. Jej kapitalizacja rynkowa jest tak wysoka, ponieważ firma jest liderem w produkcji i sprzedaży chipów i kart graficznych, które są wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym i przede wszystkim do sztucznej inteligencji. Nvidia odnotowała znaczący wzrost przychodów i zysków w ostatnich kwartałach, dzięki rosnącemu popytowi na jej produkty do centrów danych, gier, obliczeń i renderowania. To pierwsze jest szczególnie istotne.