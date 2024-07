Apple Intelligence? To dokładnie to, czym brzydził się zawsze Apple

Obawiam się jednak, że jest to kryzys nie do uniknięcia - przynajmniej tak można wnioskować na podstawie tego, co wiemy o Dużych Modelach SI. Apple Intelligence będzie tak samo fundamentalnie wadliwy, jak GPT, Gemini (w tym Galaxy AI) i reszta towarzystwa. Kupowanie sobie czasu przez ostrożną i bardzo ograniczoną premierę wydaje się dojrzałym podejściem. Nic jednak nie wskazuje na to, by OpenAI i firmy Big Tech były blisko opracowania remedium na fundamentalne wady tej nowej technologii.