Microsoft tłumaczy, czemu CrowdStrike popsuł świat. I dlaczego to już się nie powtórzy

Mając na uwadze hack, jaki zastosował CrowdStrike i co udokumentował Microsoft, zdecydowanie czas najwyższy. Nawalił bowiem moduł, który nosi techniczną nazwę sterownika filtra systemu plików. To opcjonalny sterownik, który dołącza się do stosu oprogramowania systemu plików w systemie Windows. Jego zadaniem jest monitorowanie, filtrowanie i/lub modyfikowanie zachowania operacji wejścia/wyjścia plików (I/O). Jako komponenty trybu jądra, działają one jako część wykonawcza systemu Windows.