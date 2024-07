Le atak na la infrastrukturę. Spodziewaliście się les hakerów, a jest le zaskoczenie

We współczesnym świecie atak na infrastrukturę wrażliwą to najgorszy sen ludzi zajmujących się bezpieczeństwem. Jesteśmy uzależnieni od szybkiej wymiany danych, błyskawicznej i bezproblemowej łączności oraz od dostępu do usług. Jeżeli ich nie ma, to wybucha chaos, co zresztą było doskonale widać podczas niebieskiego piątku i afery CrowdStrike. Wystarczy jeden błąd i mamy wielomiliardowy problem. A co gdyby sparaliżować kraj, w którym aktualnie odbywa się największa impreza sportowa w ciągu ostatnich lat?