Myślą nad wyrzuceniem pływania z triathlonu. Bo Sekwana nadal przypomina WC

Drugim problemem była coraz większa liczba domów podpiętych do kanalizacji, a także rosnąca populacja Paryża. Ścieki zaczęły trafiać do rzeki na coraz większą skalę, co okazało się druzgocące dla niej. W 1900 r. Paryż organizował Igrzyska Olimpijskie i wówczas pływano w Sekwanie, ale już wtedy mówiono, że zawodnicy pływają w szambie (mówiono inaczej, ale złagodzę to trochę). W 1924 r. po raz kolejny organizował Igrzyska i już nie rozgrywano konkurencji pływackich na rzece, bo byłoby to zbyt niebezpieczne dla zawodników. Zakaz obowiązuje do dziś, a za jego złamanie można otrzymać mandat, wprawdzie w śmiesznej wysokości 15 euro, ale konsekwencje finansowe są najmniejszym problemem. Bakteria E.coli jest niebezpieczna dla organizmu, może wywołać biegunkę, ból brzucha, wymioty itd.