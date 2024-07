Czym jest CrowdStrike? Wszystko, co musisz wiedzieć o sprawcy dzisiejszego zamieszania

Bo jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku, a do tego stale się rozwija i oferuje szereg dodatkowych funkcji, z których korzystają przedsiębiorstwa i duże organizacje. W dzisiejszym złożonym świecie nie opłaca się wdrażać takich rozwiązań samemu, lepiej skorzystać z usług specjalistów, bo jest to tańsze i dodatkowo bezpieczniejsze. Korzysta z niego cała masa firm, w tym właśnie Microsoft, co doprowadziło do dzisiejszej awarii.